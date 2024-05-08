我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024年全球百大富國排名曝光 美國排第9 冠軍是「這國」

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

庫比蒂諾遭毒駕受害女孩 不幸身亡

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
事發地點在庫比蒂諾Foothill Boulevard 和 Stevens Creek Boulevard路口。（記者徐蓓蓓/翻攝）
事發地點在庫比蒂諾Foothill Boulevard 和 Stevens Creek Boulevard路口。（記者徐蓓蓓/翻攝）

根據KRON報導，上周庫比蒂諾毒駕車禍中受傷的一名11歲女孩已經不治身亡，另外3名分別是8歲、7歲和4歲的受傷孩童生還。

根據聖他克拉拉縣警局發佈的消息，4月27日傍晚大約6點14分，警局接到報警，在庫比蒂諾Foothill Boulevard 和 Stevens Creek Boulevard交界處一輛銀色的馬自達皮卡車與另一輛車相撞後撞上了電線桿。當時4名正在人行道行走的孩童也被撞到，其中兩名受了重傷。醫療急救人員進行了緊急救治後，4名傷者被送往醫院。其中一名傷者一直處在生命垂危的狀態。

皮卡車司機Adam Wu，38歲，來自庫比蒂諾。他被懷疑駕車時處於麻醉劑的影響下，以毒駕造成人身傷害嫌疑而被逮捕，並被預定到聖他克拉拉縣主監獄

警局還透露案發當時有數通電話打給911，描述事故現場非常慘烈，並且本來可以避免。警局強調酒駕或毒駕不僅違法，也將他人生命置於危險之中。並稱警長「交通事故重建專家組（STARS)」已經開始行動，正在徹查本案，鼓勵掌握線索的民眾聯絡警局。

但據KRON報導，嫌犯已在上周獲得保釋。目前還未對其提出犯罪指控。警局辦公室發言人稱偵探們還在等待毒理學報告，然後才能將案件移交聖塔克拉拉縣地檢處審查。

Boulevard 監獄

上一則

每周32工時實驗 短時間完成工作 12%員工有壓力

下一則

「惡血」荷姆斯出獄日 又提前至2032年8月

延伸閱讀

北加矽谷庫比蒂諾毒駕受害女孩 不幸身亡

北加矽谷庫比蒂諾毒駕受害女孩 不幸身亡
利用自助結帳行竊6萬元商品 女子遭起訴

利用自助結帳行竊6萬元商品 女子遭起訴
鎖定自助結帳 女賊1年竊6萬元商品

鎖定自助結帳 女賊1年竊6萬元商品
一次性資金將枯竭 聖縣學區健康中心要自己籌款

一次性資金將枯竭 聖縣學區健康中心要自己籌款
16選區國會議員驗票 羅達倫勝出

16選區國會議員驗票 羅達倫勝出

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16
山火風險、建築成本高等因素，已導致加州房屋保險大幅上漲。（記者劉先進╱攝影）

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

2024-05-07 21:06
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)

灣區年收入超過70萬元 才算富裕

2024-04-30 02:13
Chipotle在今年4月第一周比去年同期相比，價格漲價6%至7%。（路透）

最低工資法 掀速食漲價潮 Chipotle、Chick-fil-A貴1成

2024-05-01 11:46

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了