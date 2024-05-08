巴洛阿圖學區5位學區委員3位任期屆滿 多人參選學委選情熾熱

巴洛阿圖聯合學區被評選為灣區師資最優良的學區，圖為學區內的巴洛阿圖高中。（本報資料照）

巴洛阿圖聯合學區 是灣區著名優質學區，在2024年Niche加州 最佳學區排名中位列榜首。境內的Palo Alto高中長年位居加州最好高中前十，Henry M. Gunn高中則一直是前三。今年巴洛阿圖學區5位學區委員中的3位即將任期屆滿。按照學區規定到8月14日之前，有意參選者都可以提交申請，目前已經有多人申請參加今秋的換屆選舉。

本地對教育的重視使得學委選舉頗受矚目。參選16區國會議員選舉的老牌政治家史密提恩（Joe Simitian)也是巴洛阿圖學區學委出身。他還曾經調侃如果做得了巴洛阿圖的學委，那麼其他的職位都不在話下了。他也曾多次主持巴洛阿圖的學委選舉。

此外，去年巴洛阿圖學區委員會與學監奧斯汀（Don Austin)之間的一系列衝突也讓公眾高度關注這場選舉。其中包括學區委員席格爾（Shana Segal)的前競選經理麥道威（Gayle Mc-Dowell)在社媒公開喊話，要求開除學監奧斯汀。

最早申請參選的應該是柯樂漢（Christopher Colohan)。他3月間就宣布參選，現年50歲，住在巴洛阿圖。他曾經是Google 的軟體工程師和經理，擁有博士學位。他的兩個孩子都在巴洛阿圖學區，本人還是一名代課老師。

4月22日提交申請的薩克曼（Josh Salcman)，今年48歲，來自洛斯阿圖山，是3個孩子的父親，也是尼克森小學（Nixion Elementary)家委會的志願者。據說他創立了一家叫做Virual Nerd的公司提供數學教學視頻。

有人可能會質疑洛斯阿圖山的居民為什麼能參加巴洛阿圖的學委競選。原因主要是學區地域的劃分和城市邊界的劃分並不完全相同。洛斯阿圖山的部分地區屬於巴洛阿圖學區。

也加入參選的是42歲來自史丹福的卡米（Alision Kamhi)。她是舊金山移民法律資源中心的法律項目主任，擁有史丹福大學學士學位和哈佛大學法學學位。除英語外，她還通曉德語和西語。

最近加入這場選戰的是華裔媽媽王趙艷明（Nicole Chiu-Wang）。她曾經在2022年參選過一次學委，票數不敵現任學委席格爾（Shana Segal)和達拉普（Shounak Dharap）而落選。之後，她離開了曾經工作的Google公司，創辦了幫助中學生學業的非營利組織。

聖他克拉拉縣選務處的信息顯示，新當選學委將在選舉後的12月第二個星期五走馬上任，任期4年。