半月灣農民公寓提案 又遇反開發阻力

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，去年發生在半月灣 （Half Moon Bay）的八名農場工人遭大規模槍擊事件，為許多沿海農民的居住條件之惡劣敲響了警鐘。但現在，首個在半月灣市中心建造高級農民公寓的提案似乎又遇到了反開發情緒的阻力。

在過去兩周內，半月灣規畫委員會（Half Moon Bay Planning Commission）兩次就Kelly大道555號為老年農民工擬建的五層樓、40個單元的綜合體舉行馬拉松式的公聽會。兩次公聽會上，絕大多數人都支持由Mercy Housing和非營利組織Ayudando Latinos a Soñar（簡稱 ALAS），提出的項目，農民和住房倡導者們也概述了對住房選擇的迫切需求。

然而，在4月23日和30日的兩次會議上，委員們都拒絕就該項目表態，而是將問題推遲到以後再討論。委員們批評這座五層高的建築太高，抱怨該建築對交通和停車可能造成的影響。他們說這種設計與半月灣市中心的特色格格不入。

幾位委員建議，如果去掉 「辦公空間」（841平方呎的大樓管理辦公室）和2794平方呎的農民工資源中心，就可以減少一層樓的面積；並多次向項目建築師提問，建築設計如何 「描述和體現我們的社區特色」，還質疑該項目是否符合半月灣的地方海岸計畫（Local Coastal Program）和土地使用計畫（Land Use Plan），該計畫已於2020年更新。

委員會主席戈塞特（Margaret Gossett）質疑是否可以「通過取消停車場和資源中心」來降低建築高度；副主席Hazel Joanes說她需要一連串問題的答案。

ALAS和Mercy Housing的官員表示，委員會不願就該項目進行投票 ，並建議開發商應探索重新設計項目、降低高度或取消某些規畫，這些都令人擔憂。

經過兩年的社區會議和與工作人員的合作，該項目已經獲得了520萬美元的州和地方融資；但據Mercy Housing稱，規畫委員會投票的延遲可能會產生重大影響。為該項目提供資金的絕大部分資金--經濟適用房稅收抵免的申請將於7月到期。但在項目獲得地方批准之前，開發商不能申請這筆資金。如果開發商錯過了7月份的稅收抵免截止日期，項目可能會推遲一年。

支持住房組織Peninsula for Everyone的地區負責人格蘭姆斯（Jordan Grimes）說：「如果你不願意支持農民工向你提出的項目，你就不支持農民工住房。你不能以支持為條件。在這種情況下，你的支持不能是理論性或假設性的，它必須是真實的。」