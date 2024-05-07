基金會被控詐市府10萬元 律師︰暫停合同

舊金山市府律師邱信福指控一家接受市府公共撥款的機構涉嫌欺騙，並暫停其合同。（市府律師辦公室提供）

舊金山一家遊民庇護 所經營機構於6日被市府律師辦公室，禁止申請或接受任何新的市府合約，理由是涉嫌提交虛假的申請紀錄，收取超過10萬元的公共撥款，卻沒有完成工作。市府律師邱信福（David Chiu）指控該機構的執行長多伊爾（Patricia Doyle）涉嫌詐騙，剝奪了市府給弱勢群體提供的公共服務。

普羅維登斯基金會（Providence Foundation of San Francisco）得到了市府10.5萬元的撥款，用於支付一家承包商，為綠洲家庭庇護所（Oasis Inn）的59間客房的外牆，刷漆並清除收容所臥室內的死螺絲，但根據調查工作從未啟動。邱信福說：「不懂管理財務，和有意詐騙市府和納稅人是有區別的，這家非盈利組織拿走了10萬元以上的公共撥款，號稱幫助無家可歸者，這種行為是不可寬恕的。」

普羅維登斯的律師在一份聲明中表示，市府的指控是「毫無證據且無端的」，他有信心幫助該組織澄清，從未在任何市府撥款或合同中有行為不檢的行為。

此外，該基金會還涉嫌薪資盜竊等指控，其主要的經營地綠洲家庭收容所還因為裙帶關係、非法錄製客人和員工、超支市府合同等問題遭到多次警告。