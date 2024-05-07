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基金會被控詐市府10萬元 律師︰暫停合同

記者王子涵／舊金山報導
舊金山市府律師邱信福指控一家接受市府公共撥款的機構涉嫌欺騙，並暫停其合同。（市府律師辦公室提供）
舊金山市府律師邱信福指控一家接受市府公共撥款的機構涉嫌欺騙，並暫停其合同。（市府律師辦公室提供）

舊金山一家遊民庇護所經營機構於6日被市府律師辦公室，禁止申請或接受任何新的市府合約，理由是涉嫌提交虛假的申請紀錄，收取超過10萬元的公共撥款，卻沒有完成工作。市府律師邱信福（David Chiu）指控該機構的執行長多伊爾（Patricia Doyle）涉嫌詐騙，剝奪了市府給弱勢群體提供的公共服務。

普羅維登斯基金會（Providence Foundation of San Francisco）得到了市府10.5萬元的撥款，用於支付一家承包商，為綠洲家庭庇護所（Oasis Inn）的59間客房的外牆，刷漆並清除收容所臥室內的死螺絲，但根據調查工作從未啟動。邱信福說：「不懂管理財務，和有意詐騙市府和納稅人是有區別的，這家非盈利組織拿走了10萬元以上的公共撥款，號稱幫助無家可歸者，這種行為是不可寬恕的。」

普羅維登斯的律師在一份聲明中表示，市府的指控是「毫無證據且無端的」，他有信心幫助該組織澄清，從未在任何市府撥款或合同中有行為不檢的行為。

此外，該基金會還涉嫌薪資盜竊等指控，其主要的經營地綠洲家庭收容所還因為裙帶關係、非法錄製客人和員工、超支市府合同等問題遭到多次警告。

市府律師尋求將普羅維登斯基金會與市府簽訂的新合同的暫停期限延長五年，並表示市府官員可能會採取停權程序斷絕與該組織的合作。多伊爾自2019年就一直擔任該組織的執行長，在其領導下，該組織的經費迅速增加，從疫情前的每年200萬至300萬，到2022至2023財年的900萬元。

綠洲家庭收容所因裙帶關係、非法錄製客人和員工、超支市府合同等問題遭到市府多次警告...
綠洲家庭收容所因裙帶關係、非法錄製客人和員工、超支市府合同等問題遭到市府多次警告。（取自基金會官網）

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