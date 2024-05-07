加州提案 自助收銀台設限10件商品以下 商業主反對

商業盜竊在過去幾年讓加州的大型超市頭疼不已，其中自助收銀台便是重災區。（取自Walmart官網）

商業盜竊讓加州 的大型超市頭疼不已，隨著執法警員和私人安保的部署，明偷明搶的行為已經很少發生，但小偷小摸依然給商業主造成不小的損失，其中自助收銀台便是重災區。加州參議員 在6日提出的法案，意在限制雜貨店和藥店在沒有足夠店員的情況下，使用自助收銀台，並限定自助收銀台只能服務購買10件商品以下的顧客。

州參議員奎瓦斯（Lola Smallwood-Cuevas）提出的1446號提案得到了工會組織的支持，但遭到商業團體的反對。法案規定，雜貨店或藥店必須提供至少一個由收銀員管理的收銀台，而自助收銀台則被限制為每名員工管理不超過兩個自助收銀台，且該員工不得承擔其他職責。

法案規定，如果自助收銀台嚴重影響現有員工的工作職責，或因此減員，則必須在實施前進行研究，起草的報告要提前60天通知員工，並徵求他們的意見。

法案是由加州勞工聯會（California Labor Federation）、加州檢察官聯盟（Prosecutors Alliance of California）和食品與商業工人聯合會美國西部分會（United Food and Commercial Workers, Western States Council）共同發起。聯盟表示，法案的目的是減少零售業的盜竊行為，保障工人的安全。

奎瓦斯在6日的線上記者會上表示，適應新技術至關重要，但我們必須保護工作崗位，確保工人的安全。

她表示，太多立法者專注於打擊犯罪，她提出的法案並非抓捕更多人進監獄，「而是讓包括零售商 在內的每個人思考，我們是如何允許機器替代人工，創造出一個愈來愈不安全的環境的。」奎瓦斯補充說，「一個雇員管理12台自助收銀機器，是不可接受的。」

加州檢察官聯盟創始人兼執行長德貝利（Cristine Soto DeBerry）說，威懾力來自於被抓的恐懼，而不是懲罰的嚴厲程度。「當商店裡有更多的雇員時，盜竊行為就會減少。」

以加州商會和加州零售商協會領導的商業團體致信，反對該提案，他們認為這會在日益數字化的經濟中扼殺企業的發展、創新和競爭力。商會認為，自助收銀台的商品限制條款，會讓業者陷入無意義的訴訟麻煩，迫使零售商進行強制監管。這有可能在顧客和零售雇員之間產生摩擦，這是零售商極力避免的。