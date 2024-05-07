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舊金山遊民帳篷銳減41% 數量達近5年最少

記者王子涵／舊金山報導
對比去年7月的數據，舊金山遊民帳篷數量下降了41%，達到五年來最低水平。（健康街道行動中心提供）
對比去年7月的數據，舊金山遊民帳篷數量下降了41%，達到五年來最低水平。（健康街道行動中心提供）

舊金山市長辦公室6日宣布，最近一輪的遊民帳篷計數結果顯示，其數量創下近五年內的最低水平，全市街道共有360個帳篷和遊民設施。對比去年7月的數據，帳篷數量下降了41%。

美國第九巡回法院即將對舊金山是否執行遊民帳篷禁令做出裁決，此次計數也是裁決前的最後一次。統計數據還顯示，有182個遊民帳篷和178個遊民建築；其中包含5頂帳篷及以上的營地只有9個；沒有發現10頂帳篷以上的大型營地。此次計數是自2018年開始遊民帳篷統計以來，數量最低的一年。

市長辦公室表示，帳篷數量下降的主要原因是，庇護所、住房和清掃營地的工作力度加大。其中由市府組建的健康街道行動中心（HSOC）自年初以來，已經幫助460人從營地安置到庇護所中。

市長布里德（London Breed）表示，我們的營地團隊和外展工作者正不懈努力，幫助人們進入庇護所，清理營地，讓社區更乾淨、更健康。

舊金山市府正在與無家可歸者聯盟（Coalition on Homelessness）就清理遊民營地進行法律鬥爭。聯邦法官在此期間發布了一項禁令，即如果城市無法提供足夠的住房，那便禁止強制執行清除帳篷的行動。布里德和其他市府官員表示，禁令加大了讓人們離開街頭，進入庇護所的難度。

隨後該上訴法院去年9月澄清，限制搬遷或清理無家者營地，僅適用「非自願無家可歸者」。即法院承認，主動拒絕接受庇護的無家可歸者不在保護範圍。

隨著更多遊民庇護所投入使用，舊金山的庇護床位和永久性支持住房的空置率已經降至7.1%。2022年，舊金山遊民人口達到頂峰，在街頭過夜的遊民人數達到8000人，其中4000人沒有住所。

遊民 庇護 舊金山

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