我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

麥讚明粵語溜 卻不能用中文名競選

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山市議員候選人賈米爾表示，選務處不允許他使用中文名字「麥讚明」進行競選活動，將對他產生負面影響。（取自賈米爾競選官網）
舊金山市議員候選人賈米爾表示，選務處不允許他使用中文名字「麥讚明」進行競選活動，將對他產生負面影響。（取自賈米爾競選官網）

1997年，賈米爾（Moe Jamil）到香港旅遊，留在當地學了一年粵語。回到美國後，他繼續精進其中文能力，如今已可說得一口流利粵語。

多年後的今天，賈米爾宣布參選代表舊金山華埠地區的市議員，他知道，他的粵語能力對他的競選活動將是一大助力，因為他可以與華埠說粵語的選民直接溝通。

沒料到，賈米爾現在卻面臨身分危機。過去幾個月來，他一直在競選活動中使用「麥讚明」這個中文姓名，但選務處的新規定卻讓他不知今後該如何以中文介紹自己。

舊金山標準報（San Francisco Standard）指出，選務處可能拒絕他使用「麥讚明」一名，並給他一個新的中文音譯姓名，這將迫使他在接下來的競選活動中改變中文姓名，還必須重新印製海報和標語。賈米爾說：「我的中文姓名已經四次出現在中文報紙上，更改我的中文姓名將對我和華裔選民之間的溝通產生負面影響。」

標準報指出，這個問題可追溯回去年年底，當時舊金山選務處決定實施加州2019年通過的一項法律。這項法律要求候選人必須證明，他們提出的中文姓名是出生時父母就為他們取的，或是已經使用此名超過兩年，如果無法證明，選務處就會在中文選票上給他們一個音譯的中文姓名。

批評人士表示，新規定有利於擁有中文姓名多年的現任議員，但損害了政治新人當選的機會。

數十年來，舊金山政治人物一直保持著由華裔朋友或政治顧問為他們取中文姓名的傳統，任何人都可以這麼做，候選人通常會採用在中文裡具有正面意義的名字。但新規定造成了混亂：在3月初選中，部分華裔候選人找不到可以證明其中文姓名的文件，而一些剛取了中文姓名的非華裔候選人則被迫使用音譯的新中文姓名。

隨著11月決選即將到來，舊金山市長和市議員候選人已要求選務處必須立即確認他們的中文姓名，但選務處卻要他們稍安勿躁。

賈米爾說：「選務處表示，他們可能要等到7月才會審查我的中文姓名，這讓人無法接受。」

舊金山 華裔 華埠

上一則

基金會被控詐市府10萬元 律師︰暫停合同

下一則

硅谷亞洲藝術中心 展出張大千珍稀文獻

延伸閱讀

大型科技公司削金山辦公空間 只剩過去一半

大型科技公司削金山辦公空間 只剩過去一半
聖縣重新計票增加15票 縣府細說明

聖縣重新計票增加15票 縣府細說明
聖他克拉拉縣重新計票的票數為什麼會發生變化

聖他克拉拉縣重新計票的票數為什麼會發生變化
聖他克拉拉縣選務處發布重新計票結果

聖他克拉拉縣選務處發布重新計票結果
16選區選票重計 彭莊煒律師批:慢又花錢

16選區選票重計 彭莊煒律師批:慢又花錢

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)

灣區年收入超過70萬元 才算富裕

2024-04-30 02:13
Chipotle在今年4月第一周比去年同期相比，價格漲價6%至7%。（路透）

最低工資法 掀速食漲價潮 Chipotle、Chick-fil-A貴1成

2024-05-01 11:46
舊金山警察局。（翻攝自舊金山警察局官網）

加州至少16人 與警察發生衝突後被注射鎮定劑而死

2024-05-04 20:07

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁