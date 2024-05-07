麥讚明粵語溜 卻不能用中文名競選

舊金山市議員候選人賈米爾表示，選務處不允許他使用中文名字「麥讚明」進行競選活動，將對他產生負面影響。（取自賈米爾競選官網）

1997年，賈米爾（Moe Jamil）到香港旅遊，留在當地學了一年粵語。回到美國後，他繼續精進其中文能力，如今已可說得一口流利粵語。

多年後的今天，賈米爾宣布參選代表舊金山華埠 地區的市議員，他知道，他的粵語能力對他的競選活動將是一大助力，因為他可以與華埠說粵語的選民直接溝通。

沒料到，賈米爾現在卻面臨身分危機。過去幾個月來，他一直在競選活動中使用「麥讚明」這個中文姓名，但選務處的新規定卻讓他不知今後該如何以中文介紹自己。

舊金山標準報（San Francisco Standard）指出，選務處可能拒絕他使用「麥讚明」一名，並給他一個新的中文音譯姓名，這將迫使他在接下來的競選活動中改變中文姓名，還必須重新印製海報和標語。賈米爾說：「我的中文姓名已經四次出現在中文報紙上，更改我的中文姓名將對我和華裔 選民之間的溝通產生負面影響。」

標準報指出，這個問題可追溯回去年年底，當時舊金山選務處決定實施加州2019年通過的一項法律。這項法律要求候選人必須證明，他們提出的中文姓名是出生時父母就為他們取的，或是已經使用此名超過兩年，如果無法證明，選務處就會在中文選票上給他們一個音譯的中文姓名。

批評人士表示，新規定有利於擁有中文姓名多年的現任議員，但損害了政治新人當選的機會。

數十年來，舊金山政治人物一直保持著由華裔朋友或政治顧問為他們取中文姓名的傳統，任何人都可以這麼做，候選人通常會採用在中文裡具有正面意義的名字。但新規定造成了混亂：在3月初選中，部分華裔候選人找不到可以證明其中文姓名的文件，而一些剛取了中文姓名的非華裔候選人則被迫使用音譯的新中文姓名。

隨著11月決選即將到來，舊金山市長和市議員候選人已要求選務處必須立即確認他們的中文姓名，但選務處卻要他們稍安勿躁。

賈米爾說：「選務處表示，他們可能要等到7月才會審查我的中文姓名，這讓人無法接受。」