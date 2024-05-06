南灣進入花粉旺盛期 華女過敏引發哮喘深夜送醫

花粉季各類抗過敏藥擺滿了超市貨架。(記者徐蓓蓓╱攝影)

南灣華人孫女士今年2月迎來了自己的第一個小孩，非常幸福，原打算在家休息三個月照顧小寶貝，調養好身體後重返職場。誰料從4月以來就一直噴嚏、流涕之類的感冒症狀不斷，近日更是深夜突然呼吸困難，需要急診就醫。

孫女士向來身體健康，這次連日的感冒症狀，即使按照常規吃維生素C片也不見緩解，嚴重時坐在沙發上可以一連串打十幾個噴嚏。她擔心自己是產後體虛，抵抗力下降，所以開始吃各種補品，想增加免疫力；可是近來一天晚上，她突然呼吸困難，只好叫醒熟睡丈夫，深夜就醫。

急診時因為是呼吸困難，醫護非常重視，很快安排各類檢查，並做緊急治療。病床上的孫女士一度懷疑自己感染了新冠病毒，但是檢查結果發現，不僅不是新冠，甚至連流感都不是。醫生告訴她排查了20多種病原，她一種都沒有；結合其他檢查項目結果和孫女士症狀，認為她是花粉過敏導致的哮喘。

孫女士對檢查結果非常震驚，因為從小到大即使空氣狀況再不好的地方，她也從未有過哮喘。但是依照醫生建議、吃了抗過敏藥後，症狀確實緩解，她才相信。又想到近來眼睛癢，她以為是感染發炎，一直在用消炎眼藥水，也不見好轉；去看眼科醫生，果然也是過敏所致。換了抗過敏眼藥水才好些。

孫女士之前常聽人說來到美國3到5年後，很多人都會開始過敏，由於孫女士來美時間早超過，還曾經暗自慶幸自己躲過過敏這一劫，沒想到今年居然中招。

福斯新聞報導，目前灣區 各大門診因為花粉過敏就診人數較往年上升；而花粉濃度檢測 網站Pollen.com的數據顯示，南灣4月以來的花粉濃度，除4月13日和5月4日兩天下雨外，其他時間一直處在中高水平，未來對花粉濃度的預計也是升高趨勢，周日5.6的評分到周三就會上升到8.7。

從花粉專業網站的數據來看，天氣對花粉濃度的影響最大。這兩年灣區因為冬季雨水豐沛，植物生長茂盛，花粉濃度相對較高。而南灣地區相對舊金山 市而言，深居內陸，海風難以到達，花粉濃度因此更高。目前看來影響南灣的花粉主要來自橡樹、草和桑樹。

降低花粉濃度最快的就是雨水。例如，下大雨的5月4日，南灣花粉濃度就只有0.8。然而，下雨會滋養植物，所以隔天天晴，花粉濃度馬上又回升到5.6，而且還會不斷升高。

諮詢過敏科醫師，整個花粉過敏季節差不多要到6月底7月初才會結束。所以可以期待獨立日的到來，或者看到山上的草由綠轉黃，花粉季就差不多了。