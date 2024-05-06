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洛威爾高中亞裔生 公車上遭種族歧視

記者王子涵／舊金山報導
兩名亞裔高中生在Muni公車遭仇亞話語攻擊，同行乘客也遭電擊槍威脅，交通局正與警方合作調查。（取自舊金山交通局）
兩名亞裔高中生在Muni公車遭仇亞話語攻擊，同行乘客也遭電擊槍威脅，交通局正與警方合作調查。（取自舊金山交通局）

舊金山洛威爾高中的兩名14歲越南裔學生上周三在放學回家的公車上，遭到一男子用仇視亞裔的話語攻擊，該男子還掏出電擊槍威脅另一名出頭保護學生的女子。學生家長要求當局做出調查，並在公車上加派警力。

學生告訴舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）：「不知道什麼原因，他突然變得咄咄逼人，開始用歧視詞語辱罵亞洲人。」

舊金山市交通局通過電子郵件表示，事件發生在上周三下午3時左右，在日落區29號巴士上。當局正在與警方合作，查明真相。「我們絕不容忍發生在公共交通上的犯罪、騷擾和仇恨攻擊。我們感謝報案的乘客，這有助於我們迅速報告犯罪並展開調查，幫助警方確定嫌疑人。」

兩名洛威爾的高中生講述，公車行駛在日落大道靠近Taraval街向北的方向時，坐在車後排的一名男子開始說︰「亞洲人應該滾回他們的國家，他們正在毀掉這個國家。」並稱他們是「中國佬」。

學生表示，站在男子附近的一名16歲女孩站了起來，讓這名男子閉嘴。男子走近女孩，並用言語侮辱該女孩。

後排另一名婦女問男子為什麼斥責這名女孩，隨後雙方發生爭吵。隨後，男子掏出電擊槍，打開開關，對準與她爭吵的女子。巨大的電流聲在公車上響起，學生回憶道，電擊槍並沒有擊中任何人，但車上的乘客驚慌失措。

男子掏出電擊槍後，司機停下了公交車，乘客紛紛下車離開，那名男子也下車逃跑了。

這起事件讓學生的家長黎女士（Liz Le）對舊金山的亞裔仇視風潮更加擔心。她表示，許多亞裔仇視案件並沒有因刑事司法的改進而緩解，法律沒有起到威懾作用或發出有效信息。為了孩子的安全，母親不願透露孩子的姓名，「我最初的想法就是徹底離開這裡。」

黎女士表示，自己2021年在金門公園遭到言語騷擾和威脅後，便隨身攜帶防狼噴霧，但是年輕的女兒這麼小就遭到種族歧視攻擊，讓她感到憤怒和傷心。

「到底要發生多少毆打他人的仇恨事件，我們才能真正認真看待亞裔仇視。」黎女士說。

警方獲報到場詢問司機，並審查公車內部監控錄像，目前沒有任何人被抓捕。

交通局發言人表示，公車局通過了「MuniSafe」計畫，加強安全和犯罪預防教育，鼓勵乘客撥打311舉報。自2015年以來，發生在Muni公車上的犯罪下降了75%。

亞裔 舊金山 種族歧視

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