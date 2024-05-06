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大型科技公司削金山辦公空間 只剩過去一半

編譯廖宜怡╱綜合報導
疫情和工作方式改變，導致舊金山商用房地產市場由繁榮走入蕭條。（取自Pexels）
疫情和工作方式改變，導致舊金山商用房地產市場由繁榮走入蕭條。（取自Pexels）

2010年代，Uber、Airbnb、Dropbox、Meta和Salesforce等科技大企業斥資數億元在舊金山市中心設立華麗辦公室，引發了建築熱潮，進而改變城市天際線；然而，在全球爆發新冠疫情、人們工作型態轉向混合式之後，這些企業集體撤退，讓如今空蕩蕩的舊金山市中心付出了代價。

截至2019年底，20家大型科技企業在舊金山租賃超過1600萬平方呎的辦公空間，幾乎占據整個城市四分之一的辦公室面積。根據房地產公司世邦魏理仕（CBRE）的數據，現在這些科技企業在舊金山持有的辦公空間只剩下830萬平方呎。

舊金山標準報（Standard）指出，儘管人工智慧和氣候科技等新興產業讓當地辦公室租賃量有所增加，但遠遠無法彌補大型科技公司縮減的量。

去年1月，Meta在宣布為削減成本進行大規模裁員後，將其位於舊金山Fremont Street的整棟34層、共43萬5000平方呎的摩天大樓掛牌轉租；幾個月後，Uber仿效Meta的作法，將他們米慎灣（Mission Bay）總部的部分園區掛牌轉租，其中兩棟建築由OpenAI在去年10月租下。

舊金山最大私人雇主Salesforce在最近的證券申報文件中表示，他們現在擁有或租賃的辦公空間不到去年的45%，只剩90萬平方呎。不過，Salesforce在一份聲明中說：「我們的舊金山辦公室仍然是我們企業文化的重要組成部分。」

全球商用房地產公司Avison Young的數據顯示，2019年舊金山辦公空間規模排名前20名的科技公司當中，至少有四家已完全放棄在當地擁有辦公室，另一家減少了超過100萬平方呎的空間。整體來說，有高達八成的公司減少了在舊金山的辦公室使用量。

房地產專家表示，在疫情發生之前，大型科技公司占據了舊金山最好的辦公空間，也支付了最高的租金。商用房地產公司高力（Colliers）的地區研究總監丹尼爾斯（Derek Daniels）表示，當時的低利率、雲端、社群媒體和其他新科技的爆炸式發展，共同創造出舊金山空前的房地產榮景。

如今，這種情形已完全扭轉，企業現在在舊金山要找辦公室十分容易。高力估計，舊金山目前有近三成的辦公室是空置的，其他房地產公司則估計至少有36%是空置的。若換算成實際面積，約有3000萬平方呎的空間是空置的，相當於500多個足球場，或20多棟Salesforce大樓。

舊金山 房地產 疫情

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