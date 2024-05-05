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5月冷鋒低溫降雨 在家要開暖氣

記者葛歆睿 / 南灣報導
灣區雨季通常為一月至三月，可是今年卻在五月的第一個周六下起了大雨。（記者葛歆睿 / 翻攝）
灣區雨季通常為一月至三月，可是今年卻在五月的第一個周六下起了大雨。（記者葛歆睿 / 翻攝）

一股來自阿拉斯加灣的冷鋒侵入北加州，在周六形成降雨。風暴帶來冷空氣，周六至周一氣溫降至正常水平以下。住在灣區山裡的華人居民表示，本來已經為入夏做好準備，卻突然彷彿回到冬季，冷到在家要開暖氣。

灣區雨季通常為一月至三月，可是今年卻在五月的第一個周六下起了大雨。舊金山市中心5月的平均降雨量為0.7吋。而周六僅一天的降雨量估計就達到了近1吋。截至中至當天中午12時45分，舊金山半島部分地區發布了洪水警報，提醒民眾高速公路可能出現輕微洪水。

伴隨反常潮濕天氣的是陡然下降的氣溫，前幾天灣區日間的最高氣溫一度達到70多度，而周六日間最高氣溫55多，夜間最低氣溫47度。周日延續涼爽天氣，高溫60度，低溫47度。國家氣象局預測，周一將開始逐漸變暖，下周天氣將晴朗。

住在南灣山區的華人李小姐抱怨不尋常天氣給生活帶來不便。她稱自己前不久才做完換季準備，把厚重的衣物和寢具洗好收起來換成輕薄的，為即將到來的夏季做準備。結果又突然降溫，讓她「要再翻箱倒櫃一次」。

「我家已經算是山區了，早晚溫差比較大，」李小姐說，她大概從周五傍晚開始感覺到涼意，到了晚上更是必須要開暖氣才能行，「彷彿又回到了冬天」。

灣區 洪水 舊金山

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