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台灣傳統周精彩活動 世報共襄盛舉

記者江碩涵／聖荷西報導
福爾摩沙馬戲團也將於5月12日下午3時，由北加州台灣同鄉聯合會在僑教中心主辦90分鐘完整表演，主題是「土地的歌」。（主辦單位提供）
福爾摩沙馬戲團也將於5月12日下午3時，由北加州台灣同鄉聯合會在僑教中心主辦90分鐘完整表演，主題是「土地的歌」。（主辦單位提供）

每年5月是美國亞裔月，5月第二周則是台灣傳統周。舊金山灣區多個社團，包括北加州台灣同鄉聯合會、青年社團TAP-S、金山灣區媽媽教室以及世界日報將輪番上陣，舉行主廚美食、馬戲團表演及園遊會等多場活動，從舊金山一路串連到矽谷南灣，活動精彩連連，讓舊金山灣區民眾感受到令人驚艷的「台灣魅力」。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，今年5月10日至12日「2024年美國台灣傳統周福爾摩沙馬戲團」與「僑委會台灣美食國際巡迴講座」將在舊金山灣區訪演及展示，僑教中心首度將兩大活動結合，並搭配美西最大的「舊金山灣區台灣文化節」以及世界日報主辦的「Taste of Taiwan輕食廚藝競賽及母親節園遊會」，點燃這波台灣文化及美食熱潮。

輕食廚藝競賽熱鬧非凡

金山灣區媽媽教室承接僑委會「2024年台灣美食國際巡迴講座」，5月8日至14日在金山灣區共有三場台灣美食饗宴。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，5月10日將在「狀元樓」舉行「美食示範教學」講座，由亞洲廚神之稱的桃園喜來登飯店主廚李佳其及助理主廚廖泰竣教學。5月11日將在舊金山聯合廣場的「台灣文化節」活動上展示經典五味軟絲、黃金泡菜、寶島鹹水雞等拿手好菜。

高玉麗表示， 5月12日上午李佳其將擔任世界日報「Taste of Taiwan輕食廚藝大賽」評審，並在現場親手示範豆乳台灣鹹酥雞、熱帶水果甘醋里肌經典料理，成為壓軸活動。

5月12日當天世界日報也將同步舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時光，時間是上午10時至下午5時，地點在僑教中心停車場。舊金山世界日報總經理李銘濱表示，活動現場有台灣各式美食、適合大小孩子共同參與的手作教室，值得注意的是，「Taste of Taiwan輕食廚藝大賽」得獎者有高額獎金，所有參賽者也將獲得康寶食品的禮卡，有吃有喝有玩，活動熱鬧，非常歡迎灣區家庭與世界日報共度美好的母親節。

馬戲團將表演土地的歌

5月11日由台美公民聯盟-專業台美人舊金山灣區分會（TAP-SF）在舊金山「聯合廣場」舉行第31年台灣文化節，這也是美國西岸最大的「台灣嘉年華活動」，目標是讓主流人士欣賞台灣傳統優質文化，讓世界看見台灣，福爾摩沙馬戲團也將在現場帶來兩場30分鐘濃縮版精彩表演，讓主流民眾及僑胞體驗台灣文化。

福爾摩沙馬戲團也將於5月12日下午3時，由北加州台灣同鄉聯合會在僑教中心主辦90分鐘完整表演，主題是「土地的歌」。北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦及節目總監劉玲霞表示，福爾摩沙馬戲團將透過台灣馬戲藝術，包括大旗、武術、倒立、大環、立方體、扯鈴、疊羅漢等內容，並結合現場歌唱，呈現台灣土地多樣文化和動人故事，凝聚台灣人的力量與情感。門票10美元，可上網購票：bit.ly/tafnc-foca-may。

5月12日世界日報舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時...
5月12日世界日報舉行「愛喲我的媽」母親節園遊會，與灣區僑胞共度一場母親節歡樂時光。（本報資料照）
5月第二周是台灣傳統周，舊金山灣區多個社團及世界日報將輪番上陣，舉行主廚美食、馬...
5月第二周是台灣傳統周，舊金山灣區多個社團及世界日報將輪番上陣，舉行主廚美食、馬戲團表演及園遊會等多場活動，從舊金山一路串連到矽谷南灣，讓舊金山灣區民眾感受到令人驚艷的「台灣魅力」。（記者江碩涵／攝影）

灣區 舊金山 世界日報

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