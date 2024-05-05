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Waymo挺進灣區 測試自駕計程車

編譯廖宜怡／綜合報導
Waymo未來幾周將開始在灣區中半島城市測試自駕計程車。（電視新聞截圖）
Waymo未來幾周將開始在灣區中半島城市測試自駕計程車。（電視新聞截圖）

Waymo宣布，他們將在未來幾周內開始沿著灣區中半島測試其自動駛駕計程車，這是Waymo計畫將其服務範圍擴大到桑尼維爾的第一步。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這項測試計畫一開始只會提供給Waymo的員工使用，服務區域首先僅從舊金山到聖馬刁和柏林甘（Burlingame）邊界，包括德利市（Daly City）、布里斯本（Brisbane）、南舊金山（South San Francisco）、柯爾瑪（Colma）、聖布魯諾（San Bruno），然後再一步步向南擴大到桑尼維爾。

Waymo產品經理勒德維克（Chris Ludwick）說：「中半島是我們的家鄉，我們希望將這項科技帶到中半島，不僅是因為當地是一個好市場，它也是一個我們都希望使用這項科技的地方。」

Waymo總部位於南灣山景城（Mountain View），是谷歌母公司Alphabet旗下子公司，2020年開始在鳳凰城經營自駕計程車業務，2023年8月將業務擴大到舊金山，提供給有限的消費者使用。

Waymo今年1月向加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）提出申請，要求允許他們將業務擴展到舊金山以外的南部地區，加州公用事業委員會已批准了這項請求。

就像在舊金山一樣，Waymo計程車在中半島進行測試時只會行駛在地面道路上，意味著它們不會上高速公路。

反對自駕計程車事業擴展到聖馬刁縣的議會議長卡內帕（Dave Canepa）說：「自駕計程車已經被證明會對急救人員造成干擾，甚至危害他人性命，為什麼各縣市還允許自駕計程車不受限地擴張？」卡內帕過去就曾對信使報表示，他們需要的是本地控制權，而不是加州車管局（DMV）或公用事業委員會的批准。

勒德維克表示，Waymo會與地方政府和執法官員進行定期溝通。他說：「當我們向任何地區擴展業務時，我們都會花時間審慎進行。我樂觀地認為，我們將在中半島獲得良好的測試成果。」

舊金山 自駕 加州

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