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市長話金山／新公債計畫 打造健康舊金山

市長辦公室提供
舊金山市長布里德參與亞裔月活動。（市長辦公室提供）
舊金山市長布里德參與亞裔月活動。（市長辦公室提供）

親愛的讀者們：

上周，我發布了一項擬在11月的選票中提出的一項公債發行計畫案，以支持一個健康、充滿活力的舊金山。該公債將資助重要的健康和庇護基礎設施、街道安全和道路鋪設，以及舊金山內多處的公共空間改善。

這項價值3.6億元的公債資金將分為四個主要類別：

1.擴展和加強公共衛生

該公債將投資1.67億元，以確保安全、有韌力和大眾化的公共衛生基礎設施。這包括翻新和擴建華埠公共衛生局，該局每年接待超過1萬名病人，配備一套具有文化價值的方式提供服務，而其中80%的病人以粵語、國語或台山話作為主要語言。公債也將包括對市兩家最大公共衛生機構舊金山總醫院和Laguna Honda 醫院進行改建和重要修葺。

舊金山市長布里德參與亞裔月活動。（市長辦公室提供）
舊金山市長布里德參與亞裔月活動。（市長辦公室提供）

2.支持無家可歸家庭

該公債將投資5000萬元，以結束無家可歸家庭問題。舊金山目前在家庭收容和過渡性住房方面提供超過330個單位，以及在無家可歸者應對系統中提供超過2300個家庭住房單位。該公債將專門撥款解決家庭住房和住房需求日益增加的問題，包括有潛質的地點收購或翻新。

舊金山市長布里德參與亞裔月活動。（市長辦公室提供）
舊金山市長布里德參與亞裔月活動。（市長辦公室提供）

3.提供街道安全和道路鋪設

公債將投資7000萬元用於市內的街道基礎設施，透過提供街道安全項目和道路鋪設。提供專款改善街道和人行道設計，以及為安全街道提供改進，包括更安全的行街道、行人道和道路安全，以及道路鋪設的資金。它將為交通安全和道路設計改進提供額外資金，例如在海邊公路延伸路段關閉後改善Sloat大道的路口，同時確保市民更安全地進出舊金山動物園。

4.振興公共空間

該公債將投資於改善舊金山的市政空間，供所有人享受並提供受歡迎的聚會場所。這將包括投資2.5億元翻新Harvey Milk廣場，其中包括改善露台、無障礙通道改善和過境設施的安全升級。它將資助市中心公共空間的改善，包括在Hallidie廣場進行工作，以改善廣場並修復電梯。

我們每天都在努力讓舊金山成為一個充滿活力和健康之都。這項公債將投資於我們的關鍵基礎設施，推進能創造就業機會的重程項目，並優先考慮重要的公共需求。它將打造更安全的街道和更平滑的道路，提供受歡迎和充滿活力的廣場和公共空間，支援家庭，並加強為我們所有居民提供服務的公共衛生機構。這亦是我們建設一個更強大、繁榮舊金山重要的方法。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

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