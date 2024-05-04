越南餐廳Slanted Door 金山渡輪大廈店熄燈
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，主廚兼老闆Charles Phan的著名越南餐廳Slanted Door在舊金山渡輪大廈（Ferry Building）開業15年後，將撤出其旗艦店。
餐館老闆在一份聲明中說，改造這個久置不用的空間的建築成本太高，開業不可行。Phan寫道：「我們很喜歡那裡，但我也對未來的項目感到興奮。」
Eater SF最早報導了餐廳關閉的消息。
在2020年COVID-19大流行期間，該店首次暫時關閉。在Phan宣布翻新計畫後，該店一直處於關閉狀態，因此不斷有永久關閉的傳言。
4月底，「舊金山紀事報」聯繫渡輪大廈的代表時，他們拒絕發表評論。目前還不清楚誰會搬進Slanted Door餐廳在渡輪大廈的黃金地段。
此前，Phan成功地在納巴（Napa）開設了一家新的Slanted Door，並在舊金山開了一家三明治店Chuck's Takeaway。在此之前，他的餐廳也相繼關閉： 去年，他在柏克萊加大校園開設的休閒餐廳Rice & Bones關閉，Slanted Door的衍生餐廳Out the Door於2021年關閉，Embarcadero酒吧Hard Water於 2022年關閉。位於聖拉蒙的Slanted Door餐廳仍在營業。
Slanted Door於1995年在米慎區（ Mission District）首次開業，在現代的環境中供應用當地食材製作的越南菜。Phan因重新定義了加州的越南菜而備受讚譽，並於2004年獲得James Beard獎中的加州最佳廚師獎。不久之後，他將餐廳搬到了渡輪大廈。2014年，James Beard基金會將全國最高榮譽 「傑出餐廳 」（Outstanding Restaurant）授予Slanted Door餐廳。
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