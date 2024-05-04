特斯拉佛利蒙工廠 遭空氣管理局指控排放千噸汙染物

特斯拉在佛利蒙的工廠。（圖片來源：特斯拉官網）

灣區 空氣品質管理局（The Bay Area Air Quality Management District，BAAQMD）指責特斯拉 佛利蒙（Fremont）工廠近年來可能排放數千噸非法空氣汙染 物，並尋求命令，迫使該公司採取措施停止。

自2019年以來，該公司已因各種原因收到112份違規通知，每次違規造成高達750磅的未緩解空氣汙染。空氣品質管理局執行董事法恩（Philip Fine）周四表示，此類違規行為頻繁發生，對健康和環境產生負面影響。

法恩表示，他正在要求空氣局的獨立執法機構聽證委員會發布一項減排令，讓第三方評估緩解方案，並迫使該公司遵循減排計畫。

法恩說：「空氣局正在尋求這項命令，以迫使特斯拉解決其佛利蒙工廠噴漆車間多次出現的排放違規問題。特斯拉一再不遵守空氣品質法規是不可接受的，並且增加了公眾健康的風險。」

特斯拉沒有回應對空氣品質管理局擬議行動發表評論的請求，一旦聽證會日期確定，空氣品質管理局將在公開會議上考慮該行動。聽證會的最新資訊可以在BAAQMD網站上找到。若要註冊自動更新，請造訪BAAQMD註冊頁面。

佛利蒙工廠的塗裝車間是這次削減的目標。它是空氣局發布的許多違規行為的根源，這些違規行為是將有毒排放物和前體化學物質直接釋放到大氣中。空氣局表示，噴漆車間的熱氧化器經常損壞，該氧化器負責處理有害汙染物，並將其轉化為更安全的排放物，然後再釋放。

監管機構表示，違規行為是可以預見的，也是可以預防的。空氣局正在要求聽證會迫使該公司透過兩步驟程序解決這些問題。

首先是讓該公司聘請第三方顧問就解決方案提出建議，然後特斯拉需要制定向聽證會提交的實施計畫。第二步就是實施該計劃。

該工廠位於880號州際公路以東的佛利蒙大道，是該公司的第一家工廠，於2012年生產了第一輛特斯拉Model S，接著還生產了Model 3、Model X和Model Y。