我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

金山將設首個娛樂區 允酒吧餐廳戶外活動賣酒

記者劉先進／舊金山報導
舊金山將在市中心設立首個娛樂區，允許餐館和酒吧在戶外活動期間出售酒精飲料。 圖為華埠的春日街會活動。（記者劉先進／攝影）
舊金山將在市中心設立首個娛樂區，允許餐館和酒吧在戶外活動期間出售酒精飲料。 圖為華埠的春日街會活動。（記者劉先進／攝影）

舊金山市長布里德與州參議員威善高（Scott Wiener）、經濟勞動力和發展辦公室（OEWD）、商界和社區領袖，3日宣布新立法，將在市中心設立金山首個娛樂區（entertainment zone），允許餐館和酒吧在戶外活動期間出售酒精飲料，以活躍金山經濟。

該立法為指定未來的娛樂區建立一個框架，修訂當地的酒容器法，以允許這些區域的運作，並指定加利福尼亞街和沙加緬度街之間的Front街作為市內首個娛樂區。根據威善高提出的SB 76法案，金山有權設立娛樂區。如果獲得批准，該區將允許當地酒吧和餐館在該街區舉辦的有組織戶外活動中經營和銷售酒精飲料。

布里德的立法將允許Front街沿線的三家酒吧，Schroeder's、Harrington's和Royal Exchange，在娛樂區舉辦特別活動期間出售開放式飲料。這些酒吧與市中心合作組織一起，在該街區實施一項新的經常性封街活動，在該區域運營期間，可能會有現場表演和其他活動。在其他一些州，包括密西根州、俄亥俄州北卡羅來納州，類似的計畫在支持小企業和商業區方面取得成功。  

為了支持娛樂區和整個市中心的活動，布里德還指示經濟和勞動力發展辦公室，啟動市中心ENRG（娛樂和夜生活振興補助金）計畫，該計畫將提供最高5萬的資金，資助新的經濟振興項目，以支持新的活動，吸引顧客。 

布里德表示，市中心正迎來新一輪的熱潮，很高興成為加州第一個利用這項新法律，為居民、工人和遊客帶來歡樂的城市。在繼續開展工作的同時，目標是鼓勵舉辦更多有趣、方便的戶外社區活動。城市要傳達的資訊很明確：金山充滿樂趣、欣欣向榮並向商業開放。

俄亥俄州 北卡羅來納州 加州

上一則

4科技公司將裁員數百人 灣區2年來裁4萬人

延伸閱讀

舊金山中產幾乎消失殆盡 建商提供租房乏人問津

舊金山中產幾乎消失殆盡 建商提供租房乏人問津
慶祝亞太裔傳統月 張艷珍、前市長勃朗獲獎肯定

慶祝亞太裔傳統月 張艷珍、前市長勃朗獲獎肯定
布里德提出發債券 籌3.6億改善基建 有望11月選舉公投

布里德提出發債券 籌3.6億改善基建 有望11月選舉公投
舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵
金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡

金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡

熱門新聞

矽谷電力(SVP)第100個公共充電樁投入使用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

2024-05-03 02:20
舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
灣區希爾茲堡的SingleThread Inn被譽為「加州最奢華的體驗之一」，飯店內布置古色古香。（翻攝自飯店官網）

米其林首次在美飯店排行 灣區4家摘3星

2024-04-27 02:20
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

2024-04-29 00:07
帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

2024-05-03 13:55
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。圖為遊客在39號碼頭觀看。美聯社

舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

2024-05-02 02:16

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑