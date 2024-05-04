金山將設首個娛樂區 允酒吧餐廳戶外活動賣酒

舊金山將在市中心設立首個娛樂區，允許餐館和酒吧在戶外活動期間出售酒精飲料。 圖為華埠的春日街會活動。（記者劉先進／攝影）

舊金山市長布里德與州參議員威善高（Scott Wiener）、經濟勞動力和發展辦公室（OEWD）、商界和社區領袖，3日宣布新立法，將在市中心設立金山首個娛樂區（entertainment zone），允許餐館和酒吧在戶外活動期間出售酒精飲料，以活躍金山經濟。

該立法為指定未來的娛樂區建立一個框架，修訂當地的酒容器法，以允許這些區域的運作，並指定加利福尼亞街和沙加緬度街之間的Front街作為市內首個娛樂區。根據威善高提出的SB 76法案，金山有權設立娛樂區。如果獲得批准，該區將允許當地酒吧和餐館在該街區舉辦的有組織戶外活動中經營和銷售酒精飲料。

布里德的立法將允許Front街沿線的三家酒吧，Schroeder's、Harrington's和Royal Exchange，在娛樂區舉辦特別活動期間出售開放式飲料。這些酒吧與市中心合作組織一起，在該街區實施一項新的經常性封街活動，在該區域運營期間，可能會有現場表演和其他活動。在其他一些州，包括密西根州、俄亥俄州 和北卡羅來納州 ，類似的計畫在支持小企業和商業區方面取得成功。

為了支持娛樂區和整個市中心的活動，布里德還指示經濟和勞動力發展辦公室，啟動市中心ENRG（娛樂和夜生活振興補助金）計畫，該計畫將提供最高5萬的資金，資助新的經濟振興項目，以支持新的活動，吸引顧客。

布里德表示，市中心正迎來新一輪的熱潮，很高興成為加州 第一個利用這項新法律，為居民、工人和遊客帶來歡樂的城市。在繼續開展工作的同時，目標是鼓勵舉辦更多有趣、方便的戶外社區活動。城市要傳達的資訊很明確：金山充滿樂趣、欣欣向榮並向商業開放。