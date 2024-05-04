4科技公司將裁員數百人 灣區2年來裁4萬人

英特爾及亞馬遜、凱瑟等公司將實施新一波裁員。據統計，灣區兩年來科技裁員逾4萬人。（取自臉書）

據「信使報」（Mercury News）報導，灣區 一些雇主已透露了計畫在該地區裁減數百個科技職位，這一令人不安的信息提醒人們，該地區經濟引擎的衰退導致裁員 規模正被擴大。

英特爾（Intel）、亞馬遜 （Amazon）、凱瑟（Kaiser）和電動汽車充電公司FreeWire Technologies向州就業發展廳（EDD）提交的官方通知顯示，它們打算在未來幾周和幾個月內進行裁員。

總而言之，這四家公司已透露打算在灣區裁掉306個技術崗位，裁員將影響聖荷西（San Jose）、紐華克（Newark）、布利桑頓（Pleasanton）、屋崙（Oakland）和舊金山（San Francisco）的員工。

以下是這些雇主決定的裁員的具體地點，以及裁員將於何時發生：

英特爾在聖荷西Innovation Drive裁員75人，裁員計畫將於5月31日前後進行；亞馬遜，在舊金山Tennessee街裁員85人。這些裁員將發生在亞馬遜的一個配送中心（fulfillment center），該中心將永久關閉，裁員計畫於6月27 日進行；FreeWire Technologies，在紐華克 Gateway Boulevard 裁減113名員工，裁員計畫針對即將永久關閉的 FreeWire 總部，將於6月24日進行；凱瑟基金會醫院，在灣區裁員44人，其中布利桑頓33人，屋崙市中心11人。布利桑頓受影響的員工的職稱與技術工作相關。凱瑟的裁員計畫將於6月21日左右進行，該公司也在削減南加州的工作崗位。

這些雇主都稱此次裁員為永久性裁員。

自兩年多前科技行業開始裁員以來，以下十家公司裁掉了灣區最多的科技工作崗位。時間跨度從2022年1月至 2024年5月初：Facebook 應用程式所有者 Meta Platforms 裁員5195人、特斯拉（Tesla）裁員3051人；谷歌（Google）裁員2507人；思科系統公司（Cisco Systems）裁員1754人；Broadcom裁員1267人； Salesforce裁員1202人；英特爾裁員1064人；推特（Twitter）裁員900人；PayPal裁員772人；領英（LinkedIn ）裁員 711 人。

令人不安的是，蘋果公司（Apple）在本輪裁員周期中首次披露了包括灣區在內的裁員計畫。這家 iPhone 製造商最近幾周透露，將在該地區裁員614人。

新聞機構對WARN信件和EDD公開信息的審查顯示，自兩年多前爆發當前的科技行業裁員潮以來，灣區已裁減了超過4萬2300個科技工作崗位。這些灣區科技工作崗位的減少源於2022、2023和 2024年的公司裁員公告。