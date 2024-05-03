舊金山日落區下濱海公路段露營車清空 改設停車場

殷嘉立與清理後已建成斜角停車的路段。（記者李怡╱攝影）

舊金山 日落區市議員殷嘉立（Joel Engardio）2日在下濱海公路（Lower Great Highway）舉行記者會，宣布已清理了長久停靠在此路段，給居民帶來安全隱患的露營車（RVs），並在這裡增加了斜角停車位，為當地居民和小商業帶來便利。

日落區近48街附近的下濱海公路段，長久以來停靠來自無家者、非法組織成員與外地常駐遊客的露營車，使得這近一哩的路段成為社區居民的安全隱患，以及滋生犯罪的溫床。

殷嘉立表示，清走露營車，為居民規畫出新增車位，是一項耗時耗力的大工程，需要與市政工程等多個部門合作。但是這一改變非常值得，不但解決了居民們停車難的問題，還為附近如餐廳，咖啡 館等帶來了客流，凡是對居民和小商業有利的事情都值得嘗試。

已建成的便民停車場。（記者李怡╱攝影）

據了解，殷嘉立辦公室特別安置了此前停靠在此的RV車主們到專門的收容中心。如車主們不接受此項安排，只能自尋出路。此路段嚴禁RV停靠。

在日落區生活了22年的居民Roscoe表示，日落區對家庭非常友好，20多年來在此養育了兩個孩子，社區內夜不閉戶非常的安全。但是下濱海公路路段的RV停車是社區內的隱患。

圖為未清理前的路段停放著露營車。（受訪者供圖）

她說，曾停在這裡的車輛，一輛車內居住五到六人，有時還有非法販賣毒品聚眾，使得周圍居民遛狗散步，不敢經過此路段。且自2014年開始居民們向市議員辦公室反映情況，並未得到改善，沒想到殷嘉立辦公室可以實現整改，讓居民安心。

下濱海公路是日落區沿海最近的路段，也是自行車╱私家車與輕軌列車接軌的交通要到，這裡的治安和公共安全，對整個日落區域和前來旅行的遊客都至關重要。

海濱路段是多種車道交會的重要路段。（記者李怡╱攝影）

殷嘉立自上任以來，常在社區內與亞裔 及其他族裔居民、小商業代表、教師等各行各業代表等舉辦社區會議。

為減少亞裔傷害和應對傷害善後，殷嘉立聘請精通粵語、普通話和英語的華裔陳瑞蓮（Vindy Chan），作為社區居民、市府、警局間的公共安全聯絡員，以便及時幫助社區居民和受到犯罪影響的小企業主。