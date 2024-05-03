示威者「戴綠頭帶」疑模仿哈馬斯 史丹福大學：已報告FBI

史丹福大學校園中一名親巴勒斯坦抗議者頭戴綠色頭帶（左），與哈馬斯成員所戴的綠色頭帶（左）相似，迅速引起校方關注並已向聯邦調查局報告。（網路圖片合成）

近日，史丹福大學 校園中一名親巴勒斯坦 抗議者頭戴類似哈馬斯成員的綠色頭帶的照片，在社交媒體上瘋傳，迅速引起校方關注，並已向聯邦調查局報告。

與全國各地其他大學一樣，史大學生日前在白色廣場（White Plaza）建立了反以色列營地，要求學校從與以色列有關的公司撤資。

學校在聲明中表示，網路上流傳的一張示威活動的照片顯示，一名身分不明的男子「似乎戴著類似哈馬斯成員所戴的綠色頭帶」。

聲明寫道：「我們對此深感不安，因為哈馬斯被美國政府認定為恐怖組織。我們無法識別此人的身分，但已將照片轉發給聯邦調查局。」

猶太 學生活動人士發布的一張照片顯示，這名戴眼鏡的抗議者使用手機，臉上戴著黑色面具，頭戴綠色頭帶，上面寫著白色阿拉伯語。

此前，史大校方表示，學生紮營抗議違反了禁止在校園內過夜露營的政策。已將違規學生的姓名提交給社區標準辦公室（OCS）進行紀律處分。

支持巴勒斯坦組織Stanford Students for Justice in Palestine的學生抗議者在Instagram上發文稱，史大「正在利用其內部紀律程序歧視巴勒斯坦、阿拉伯、穆斯林和反猶太復國主義猶太學生。」

在周一致學校管理人員的一封公開信中，一個名為Jews for Stanford的組織，要求該大學效仿哥倫比亞大學等其他學校的做法，對抗議者採取嚴厲的法律和紀律行動，並清理營地。

信中寫道：「全國其他大學已經開始逮捕和懲罰惡意的學生和非學生煽動者，開創了重要先例。 我們，猶太人和非猶太人，都呼籲史丹福大學效仿。」

這封信有超過3萬人連署，並附上了抗議者頭戴綠色頭戴的照片。「公開打扮成恐怖組織成員是不可接受的，必須迅速、嚴厲地處理。」作者寫道，「不這樣做就設定了一個危險的標準，因為任何公民都不應該擔心如何區分某人是僅僅打扮成恐怖分子，還是試圖對我們造成嚴重身體傷害的真正恐怖分子。」