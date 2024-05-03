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示威者「戴綠頭帶」疑模仿哈馬斯 史丹福大學：已報告FBI

記者葛歆睿╱史丹福報導
史丹福大學校園中一名親巴勒斯坦抗議者頭戴綠色頭帶（左），與哈馬斯成員所戴的綠色頭帶（左）相似，迅速引起校方關注並已向聯邦調查局報告。（網路圖片合成）
史丹福大學校園中一名親巴勒斯坦抗議者頭戴綠色頭帶（左），與哈馬斯成員所戴的綠色頭帶（左）相似，迅速引起校方關注並已向聯邦調查局報告。（網路圖片合成）

近日，史丹福大學校園中一名親巴勒斯坦抗議者頭戴類似哈馬斯成員的綠色頭帶的照片，在社交媒體上瘋傳，迅速引起校方關注，並已向聯邦調查局報告。

與全國各地其他大學一樣，史大學生日前在白色廣場（White Plaza）建立了反以色列營地，要求學校從與以色列有關的公司撤資。

學校在聲明中表示，網路上流傳的一張示威活動的照片顯示，一名身分不明的男子「似乎戴著類似哈馬斯成員所戴的綠色頭帶」。

聲明寫道：「我們對此深感不安，因為哈馬斯被美國政府認定為恐怖組織。我們無法識別此人的身分，但已將照片轉發給聯邦調查局。」

猶太學生活動人士發布的一張照片顯示，這名戴眼鏡的抗議者使用手機，臉上戴著黑色面具，頭戴綠色頭帶，上面寫著白色阿拉伯語。

此前，史大校方表示，學生紮營抗議違反了禁止在校園內過夜露營的政策。已將違規學生的姓名提交給社區標準辦公室（OCS）進行紀律處分。

支持巴勒斯坦組織Stanford Students for Justice in Palestine的學生抗議者在Instagram上發文稱，史大「正在利用其內部紀律程序歧視巴勒斯坦、阿拉伯、穆斯林和反猶太復國主義猶太學生。」

在周一致學校管理人員的一封公開信中，一個名為Jews for Stanford的組織，要求該大學效仿哥倫比亞大學等其他學校的做法，對抗議者採取嚴厲的法律和紀律行動，並清理營地。

信中寫道：「全國其他大學已經開始逮捕和懲罰惡意的學生和非學生煽動者，開創了重要先例。 我們，猶太人和非猶太人，都呼籲史丹福大學效仿。」

這封信有超過3萬人連署，並附上了抗議者頭戴綠色頭戴的照片。「公開打扮成恐怖組織成員是不可接受的，必須迅速、嚴厲地處理。」作者寫道，「不這樣做就設定了一個危險的標準，因為任何公民都不應該擔心如何區分某人是僅僅打扮成恐怖分子，還是試圖對我們造成嚴重身體傷害的真正恐怖分子。」

猶太 巴勒斯坦 史丹福大學

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