被稱舊金山「辦公室墳場」 中市場在地商家為何仍留守奮鬥？

儘管舊金山中市場街區持續冷清不景氣，一些業主仍然堅守其中。（Google Maps）

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，儘管舊金山中市場（Mid-Market）街區持續冷清不景氣，一些業主仍然堅守其中，收拾著前十年科技繁榮留下的殘局。

世邦魏理仕（CBRE）研究部的數據顯示，目前中市場的辦公樓空置率為46%。相比之下，舊金山的整體空置率為36.7%。

租戶減少導致員工減少，進而導致該地區經濟下滑。一家全食超市（Whole Foods）在開業僅一年後便關門大吉。Warfield大樓曾是市中心辦公樓改建成住宅的代表作，現在已被取消抵押品贖回權。沿街的幾棟大樓正以超過七折的價格被搶購一空。

據經紀人報告，由於當地的毒品 危機，這地區基本上成了辦公樓的死亡區。但是，在這個炒作浪潮退去、初創企業消失殆盡的時代，中市場居住著一個真正的舊金山社區。這個社區仍在努力奮鬥，自我定義。

中市場商業協會和基金會（Mid-Market Business Association and Foundation）副主任普哈爾斯（Fernando Pujals）說：「如果說我們沒有一些重大問題，那就太虛偽了。但如果你把注意力轉移到仍在這裡的不同居民和企業身上，中市場確實是舊金山跳動的心臟、隧道盡頭的曙光。」

在上一輪經濟繁榮時期，科技公司的大量湧入帶來了一系列的建築大修和新建工程，從視覺上重塑了市場街的大約五個街區，從建築學的角度來看，中市場從未像現在這樣漂亮過。

為了適應增長的需要，開發商們爭先恐後地建造新的公寓樓，在該街區掀起了一股小型住房熱潮，都承諾為該地區成千上萬的新居民提供時尚的住所。現在，沒有了成千上萬的科技工作者，開發商團隊正在傾力打造這個社區的偉大之處，把藝術、文化、餐飲和交通便利性作為吸引居民的便利設施。

如歷史悠久的Hibernia銀行大樓在經過長達七年多的密集抗震改造和翻新後，於2019年年底在此開設了私人活動業務。首席營收官林泰瑞（Terry Lim，音譯）表示，自去年重新開業以來，Hibernia SF已從舊金山的會展回歸中受益，每周最多可舉辦三到四場活動。

林泰瑞說，只有那些玩「長線遊戲」的人才願意花錢花時間來完成項目，「我們在這裡已經17年了，如果我們看不到隧道盡頭的曙光，我們就不會這樣做。」

其他堅守的業主說，不能總想著收回投資 ，必須相信那些付出了多年心血的顧客，相信彼此一路走來所建立的關係。