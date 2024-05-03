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顧客Zelle轉帳支付、離開又取消 屋崙華埠商戶被騙

記者劉先進／屋崙報導
圖為警方此前在華埠處理一起糾紛。（記者劉先進／攝影）
圖為警方此前在華埠處理一起糾紛。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠聯絡警員黃煒進（Wesley Huynh）表示，近期華埠還出現另一起詐騙。有人到華埠購物，部分有現金支付，部分通過應用程式Zelle電子匯款支付。沒想到，顧客離開後，取消了Zelle支付，導致商家蒙受一定損失。

黃煒進提醒，對於華埠所有的生意人來說，請考慮到這一事件。要保護企業收益，如果有客戶不使用現金全額付款，要麼讓顧客提供身分證明文件，要麼限制可接受的付款方式。

屋崙警方此前多次提醒，華埠乃至屋崙多次出現駕駛者開車等紅燈時，劫匪步行過來，突然砸破車窗，搶走副駕駛等位置的財物，再逃之夭夭。

黃煒進表示，近期類似偷竊案件減少。但在4月25日一天，還是有兩起發生。其中一件在當天中午12時2分，位於第11街和Jackson街，受害者正在開車，一名嫌犯趁車窗未關時，伸手將她放在前排乘客座位上的錢包拿走。

他提醒民眾，開車時，請考慮在自己車輛和前車之間留出足夠的空間，並注意不要將任何包、錢包或其他貴重物品、或可能被認為是貴重的物品，放在副駕駛座位上。他鼓勵大家將財物放在後備箱或地板上，以限制嫌疑人的視線。他們開車從車後或車旁開車經過，會尋找目標下手。

華埠 屋崙

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