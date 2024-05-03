工作條件惡劣 、廚房老鼠出沒 屋崙快餐工人罷工

屋崙快餐店員工罷工，抗議工作條件惡劣。（記者楊逸辰╱攝影）

屋崙一家麥當勞 和一家El Pollo Loco等數家快餐餐廳的工人2日由加州 快餐工人工會（Califonia Fast Food Workers Union）帶頭罷工 ，抗議店內不良且危險的工作條件，包括廚房裡的老鼠出沒、觸電危險、污水暴露等問題。罷工工人要求麥當勞和El Pollo Loco採取行動，為工人和顧客提供安全健康的商店。

罷工場景。（記者楊逸辰/攝影）

位於1330 Jackson St的這家麥當勞。在向加州職業安全與健康管理局 (CalOSHA)提出的投訴中，工人描述店方多次未能在健康和安全風險長期存在的情況下，維持安全工作條件的情況，例如店內老鼠橫行。工人說，他們每天都看到老鼠「啃食準備發送給顧客的培根或漢堡包」。

位於2506 International Blvd的El Pollo Loco的工人在向CalOSHA提交的另一份投訴中指出，該公司完全未能保護他們免受火災、洪水、觸電危險和污水暴露的影響。工人描述，機器經常短路，「油膩滑溜的水」從排水溝裡冒出來，淹沒他們的工作場所，一次長達一周之久。

來自El Pollo Loco的工人克魯兹。（記者楊逸辰／攝影）

這家El Pollo Loco的工人克魯兹（Erica Susana Cruz）表示，商店內的條件很可怕，許多基礎設施需要修補。當日她在一層污水中工作了六個小時。商店外圍的安全性也不高。「我們想要看到更多的保全，不想被因罷工而報復，我們想被有尊嚴地對待，我們每個人都需要公平。」

罷工場景。（記者楊逸辰/攝影）

加州快餐業在3萬多個地點擁有超過55萬7000名工人，是全州最大、成長最快的低工資行業之一。加州快餐工人中近80%是有色人種，超過60%是拉丁裔，三分之二是女性。

加州的速食業以「逐底競爭」商業模式為特徵，在這種模式下，商店的利潤微薄，而犧牲了工人的安全、工資、培訓、調度、人員配置等。工資剋扣等問題在該行業十分猖獗，高達86%的工人表示，他們在快餐店工作時經歷過工資剋扣。

截至發稿，本報未獲相關麥當勞和El Pollo Loco快餐店回應。