印度裔醫師載全家衝下懸崖被拘 妻含淚為他求情盼外保

帕特爾(Dharmesh Patel)在監獄中的照片。 (美聯社AP取自聖馬刁縣警局)

去年1月2日，一名印度裔醫師開特斯拉休旅 車，載著妻子兒女衝下聖馬刁縣的一處250呎懸崖。調查中發現他似乎是想讓全家「超脫人世苦難」，使這個事件轟動加州 。醫師的妻子5月2日向法官陳情，希望法官判決丈夫外保接受心理治療，她與兒女萬分期待全家團圓。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，帕薩迪納放射科醫師帕特爾(Dharmesh Patel)遭檢方提控三項企圖謀殺罪名，但帕特爾不認罪。他的第一次心理治療外保聽證(mental health diversion hearing)在4月24日舉行，心理治療師專家證人派特森(Dr. Mark Patterson)那天在庭上指出，當時帕特爾精神病正在發作，而且帕特爾相信他的兩個孩子處在被性販賣的風險。

5月2日是第二次的聽證，帕特爾的妻子奈哈(Neha)以ZOOM做遠距虛擬出庭。她向法官陳情，請求法官准許丈夫外保就醫，不要讓丈夫繼續坐牢。她相信丈夫的病是可以治療的，她深深期盼丈夫早日回家，讓全家人能團圓。她垂淚泣訴她思念自己最好的朋友，更傷心的是兩個孩子每天晚上都是想父親哭累到入眠。5月3日，是兩人結婚的16周年紀念日。

帕特爾身穿聖馬刁縣監獄的紅色囚服出庭，在妻子陳述時他不禁流下眼淚。奈哈接著相當沉靜的敘述她和帕特爾在1999年相識的過程，他們當年是聖地牙哥加大的學生，她被帕特爾的善良所感動，並指出帕特爾是對社會極有貢獻能力的人，給他的病人帶來許多福祉。

帕特爾女兒與兒子現在分別是九歲和五歲，車禍中夫妻與女兒都受重傷，但兒子傷勢輕微。2018年加州通過了心理治療外保法，現在法官賈庫柏斯基(Susan Jakubowski)必須決定帕特爾是否合乎該法的資格，以及他的精神疾病是否是促成涉嫌罪行的因素。另外，法官還必須判決帕特爾是否可以從治療中獲得病情的改善，以及帕特爾是否會對社會大眾造成威脅。