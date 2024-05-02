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慶祝亞太裔傳統月 張艷珍、前市長勃朗獲獎肯定

記者李怡／舊金山報導
邱信福（右）為張艷珍(中)頒獎（記者李怡／攝影）
邱信福（右）為張艷珍(中)頒獎（記者李怡／攝影）

舊金山亞裔社區一年一度的5月「亞太裔傳統月」（AAPI Heritage Month）5月1日正式拉開序幕。當天舉行慶祝活動和頒獎典禮，同時發布記錄亞太裔文化月20周年的主題影片「一起前進（moving forward together)」。

亞太裔傳統月開幕式上各社區代表聯合演出。（記者李怡／攝影）
亞太裔傳統月開幕式上各社區代表聯合演出。（記者李怡／攝影）

亞太裔傳統月開幕式上各社區代表的聯合演出。（記者李怡／攝影）
亞太裔傳統月開幕式上各社區代表的聯合演出。（記者李怡／攝影）

亞太裔傳統基金會當天在赫伯斯特劇院 (Herbst Theatre)舉行表彰典禮，頒獎給成立50周年的華美學校（Wah Mei School)、成立100周年的金門研究所（Golden Gate Institute），以及表彰兩位亞太裔傑出人物。其中張艷珍（Rose Chung）獲社區精神領袖獎、前市長勃朗（Willie Brown）獲社區傳奇人物獎。

邱信福（左二）頒獎華美代表。（記者李怡／攝影）
邱信福（左二）頒獎華美代表。（記者李怡／攝影）

前市長勃朗(右三)獲社區傳奇人物表彰。（記者李怡／攝影）
前市長勃朗(右三)獲社區傳奇人物表彰。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德、市議會議長佩斯金及多位市議員、市府律師邱信福（David Chiu）、中國駐舊金山總領事張建敏、警檢界及華埠社區代表，以及亞洲各國家使節等近千人參加了歷史月開幕式及頒獎典禮。

亞太裔歷史文化月揭慕儀式。（記者李怡／攝影）
亞太裔歷史文化月揭慕儀式。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德(中)與出席開幕式的各國使節。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德(中)與出席開幕式的各國使節。（記者李怡／攝影）

舊金山史上第一位亞太裔市府律師邱信福，華協中心行政主任楊重賢分別向獲獎者頒發賀狀和獎章。

主辦方亞太裔傳統基金會會長鄭可欣（Claudine Cheng）致詞，慶祝活動將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開。期待通過這些活動，推動構建社區包容與和諧，增進各族裔互相瞭解，讓舊金山新生。

鄭可欣表示，今年傳統月的主題反映的是當前美國社會大環境。亞太裔傳統月不僅是推廣亞太裔歷史文化的機會，更重要的是增進各族裔互相瞭解，每位民選官員對本次活動的支持，對於整個亞太裔社區的意義重大。

市長布里德說：「5月不僅僅是亞太裔社區分享文化與歷史故事的一個機會，還是建立橋梁，建立聯繫，互相學習的機會。我們在此慶祝亞太裔社區為舊金山城市的發展建設做出不可估量的貢獻。」

布里德感謝鄭可欣、文化月慶祝委員會、亞洲藝術博物館、亞裔媒體中心和舊金山公共圖書館等合作夥伴。並祝賀亞太裔歷史文化基金會成立20周年表示祝賀。

參加典禮還有多位其他亞裔國家使節，以及市議員安世輝、孟達文、華頌善，金山地檢長謝安宜、金山警局副局長拉薩、華埠社區代表余健全、東華醫院院長張建清等。亞太裔社區的文藝表演團體現場演出。

舊金山 亞裔 華埠

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