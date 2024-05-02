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舊金山39號碼頭海獅超過1千頭 美好和諧畫面15年來最多

編譯組／綜合報導
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。（電視新聞截圖）
周一棲息在舊金山灣39號碼頭的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。（電視新聞截圖）

據SFGATE報導，本周，一群異常龐大的海獅（Sea lion）從舊金山灣浮出，來到漁人碼頭的K碼頭。據統計，周一（4月29日）那裡的海獅數量超過了1000頭，是15年來最高的紀錄。

「這確實景象壯觀，」39號碼頭港務主管坎多爾（Sheila Candor）說，「海灣裡還有大量的鵜鶘（Pelican）和鳳尾魚（anchovy），現在就像國家地理雜誌的照片一樣。」

水中大量的食物–鳳尾魚和鯡魚（herring），以及春季魚群南下交配，使得K碼頭的每個浮動平台上都擠滿了長滿脂肪的鰭足類（pinniped）。

坎多爾說：「我們正處於一場完美風暴的中心，我們看到了一場盛宴。」

海獅現在與這座城市有著不可分割的聯繫，但相對而言，牠們是最近才來到舊金山的。1989年秋天，舊金山灣的鯡魚數量異常之多，一隻勇敢的雄性海獅跳上了39號碼頭的木製船塢，很快又有300多隻海獅加入了牠的行列。

坎多爾說，在海獅到來後的最初幾年，海獅的數量曾達到近1400頭的高峰，但在2009年和2014年，海獅的數量都曾短暫下降到零。這兩次過後海獅很快又回來了；從那時起，海獅（因其外耳瓣而有別於海豹）繼續把舊金山最繁忙、也是最古怪的旅遊路段當作自己的家。

這些動物經常吸引大批遊客從39號碼頭的觀景平台上俯瞰碼頭。周二（4月30日）上午的實時攝像頭顯示，有幾十名遊客正在欣賞美景。然而，海洋哺乳動物與人類的互動並不總是那麼平靜。蘇沙利度（Sausalito）海洋哺乳動物中心（Marine Mammal Center）上周發布的一份報告顯示，該地區針對海獅、象海豹和海獺的騷擾案件有所上升。

去年，一個令人震驚的騷擾事件在網上瘋傳，視頻顯示，一名男子在39號碼頭喝完啤酒後，後空翻跳入水中，游向碼頭，並追逐在那裡平靜休息的海獅。

「牠們是受保護的物種，」坎多爾說，「我們必須保護這個非常珍貴的物種。」

目前的數量是否會在未來幾天內增加，並在海獅群進入夏季交配季節之前達到上世紀90年代初創下的紀錄，令人拭目以待。

「我們太高興了，現在的視覺效果真是令人興奮，」坎多說。 「當牠們以這樣的數量聚集在一起時，就會彼此給力，牠們又肥又快樂。」

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