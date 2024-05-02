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金山工人勞動節遊行 爭權益也反加薩戰爭

記者楊逸辰╱舊金山報導
舊金山工人舉行國際勞動節集會兼反加薩戰爭遊行。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山工人舉行國際勞動節集會兼反加薩戰爭遊行。（記者楊逸辰╱攝影）

5月1日是國際勞動節。在這一天反對加薩戰爭的人和工人們聯合在一起，從24街捷運車站游行來到舊金山市政府前集會，要求政府減少對戰爭的撥款，增加對自己工人權益的預算，對移民社區進行投資

舊金山工人舉行國際勞動節集會兼反加薩戰爭遊行。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山工人舉行國際勞動節集會兼反加薩戰爭遊行。（記者楊逸辰╱攝影）

集會者表示，當舊金山的工人階級社區和有色人種社區努力從大流行中恢復經濟時，工人對地方和國家的資金優先事項提出了質疑。上周，當拜登總統簽署了一項包括向以色列提供264億元的援助計畫時，舊金山的居民們卻得知全市的青年計畫（youth programs）將失去資金。

舊金山工人舉行國際勞動節集會兼反加薩戰爭遊行。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山工人舉行國際勞動節集會兼反加薩戰爭遊行。（記者楊逸辰╱攝影）

遊行者呼籲制定人民預算，投資於低收入和工薪階層社區，尤其是有色人種社區的計畫、服務、住房和經濟穩定，而不是投資於戰爭。

「我們很高興能在國際勞動節與其他工人一起上街遊行，呼籲加薩停火、停止美國對以色列的援助，為所有移民的充分權利以及為舊金山工人的需求提供資金，」舊金山聯合教育工作者組織副總裁赫里斯（Nathalie Hrizi）說， 「公共教育工作者每天都會目睹選擇不全額資助我們學校的後果。現在用於戰爭、占領和破壞的數十億元，應該在國內用於教育住房和穩定我們的社區。」

舊金山工人舉行國際勞動節集會兼反加薩戰爭遊行。（記者楊逸辰╱攝影）
舊金山工人舉行國際勞動節集會兼反加薩戰爭遊行。（記者楊逸辰╱攝影）

華人進步會參與了昨日的遊行和集會。政治主任林德樂表示，華人進步會在每年的五一勞動節都和其他的盟友一起走上街頭慶祝，並表達打工仔的訴求。「今年的主題非常合適，巴勒斯坦現在有戰爭，有種族滅絕，我們現在市府州府都有很大的預算縮減。」她說，「我們覺得政府應該把大家共同的資源花在真正服務我們人民的需求上面，而不是用於戰爭和種族滅絕上面。」

該組織會員吳二妹表示，現在很多工人還達不到基本上的福利，所以他們想讓市政府爭取更多的預算來為自己人提高生活水平。

華人進步會和其他工人中心組織本來都會受到政府撥款，來做一些外展的工作去讓其他工人瞭解自己的權益，而今年工人組織們的預算被縮減了一半（40萬元）。「如果縮減一半的話，瞭解自己權益的工人數目也會縮減一半，懂得去維護自己權益、為自己徵求保護的人也會減少。」林德樂說。

除了工人組織的預算縮減，對住戶的保障以及防範暴力犯罪的預算也有所縮減。林德樂認為，這對於大家社區安全生活是很大的影響，而同時國會還撥款去打仗。他們要求市政府和代表聆聽人們真正的需求。

預算 舊金山 投資

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