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屋崙新警長近37萬年薪、數萬住房津貼 議會通過

編譯廖宜怡╱綜合報導
屋崙市議會通過新警長米契爾近37萬元年薪、多項額外薪酬和津貼。（電視新聞截圖）
屋崙市議會通過新警長米契爾近37萬元年薪、多項額外薪酬和津貼。（電視新聞截圖）

屋崙市議會4月30日無異議通過，即將於下周末上任的屋崙警局新警長將可獲得年薪36萬5100元，以及數萬元用於搬家和支付住房費用的津貼。

屋崙市議會周二一致通過，即將於5月11日上任的新警長米契爾（Floyd Mitchell）的雇用合約。這份合約有效期為三年，但可以在無需市長尋求議會同意的情況下再續約兩年。米契爾是崙警長職位懸缺一年多後，於3月下旬獲得任命的新警長。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，米契爾的薪資包括32萬5000元的基本年薪，以及4萬零100元的額外薪酬（premium pay）。額外薪酬包括其學士和碩士學位各1萬6250元加薪、6400元「留任額外薪資」（longevity premium）、1200元制服津貼，以及每月750元的交通津貼。

此外，米契爾還可獲得一筆一次性的1萬元，用來支付他從德州搬到屋崙的搬家費。在上任前六個月裡，他在屋崙尋求永久住所時，每月還可獲得3500元的住房津貼。

在市議會投票前，米契爾透過視訊表達對接掌屋崙警局的期待，同時感謝市府將他的上任日期延後至5月11日，因為他的弟弟在他被任命為下一任屋崙警長後不久因意外去世。

不過，市議員卡爾布（Dan Kalb）對給予米契爾「留任額外薪資」感到訝異，他想知道為何市府會給一位才將上任的雇員這個福利

卡爾布說：「這不是一項通常給一個已服務了一段時間的雇員的福利嗎？你們給他這項福利，就能保證他會堅守崗位嗎？我從來沒有聽說過有人在入職第一年就獲得留任獎金。」

屋崙市府律師辦公室的理查森（Ryan Richardson）表示，額外薪酬是該市提供給警長和助理警長的傳統福利之一，以確保他們的收入不會低於已經透過屋崙警察管理協會（Oakland Police Management Association）合約獲得這些福利的下屬。

理查森還補充，留任額外薪資通常是提供給晉升為警長的內部人選。但這種獎勵措施也適用於從全國其他地方聘用的資深警務人員，以表彰他們數十年的執法資歷。

屋崙 福利 德州

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