金山市府加大打擊毒品清理街道 無家者轉進社區和景點

舊金山市中心躺在街邊的無家者。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市近日出台多項禁令與執行多項突擊執法行動，打擊位於田德隆市場街的露天毒品 市場和治理沿街的無家者。記者走訪發現，曾經的露天毒品市場，在夜間和白天的聚集人數均大為減少，治理行動似乎頗見成效，但無家者散落到了市區的其他街道和景點，甚至有位遊民 在市政廳內安了家，讓城市居民憂心。

舊金山警方表示，上周在田德隆區的一次突擊執法行動中，一舉抓捕60名嫌疑人和近半磅的毒品，上周共繳獲258.2克的毒品。

舊金山市長布里德（London Breed）上周向市議會提出立法案，擬禁止田德隆（Tenderloin）部分地區銷售預包裝食品、菸草製品或酒類的零售店在凌晨12時（午夜）至5時營業。提案希望透過嚴格限制午夜之後的零售業務，來提高田德隆區的夜間安全。

在一系列的打擊行動中，田德隆社區的無家者和毒品市場聚眾情況明顯減少。但舊金山遊民並未減少，情況也未有改善，而是散落在了不同的街區。

市政廣場前草坪上的無家者。（記者李怡╱攝影）

記者近日觀察在舊金山市政廣場上，白天會有多名無家者橫躺在草坪上，甚至有一位遊民在市政廳走廊的長椅上安了家，進出市府辦公室並占用員工衛生間。

一位無家者在舊金山市政廳二樓的長椅上駐留多天。（記者李怡╱攝影）

市府採取的一系列的行動和立法提案均是政府為打擊露天毒品和贓物市場、減少犯罪和改善該地區街道狀況所做的最新努力。

因布里德在11月的市長選舉中面臨著強大的競爭對手，選民們表示，遊民、毒品危機和街道狀況，加劇了該市掙扎中的市中心所面臨的挑戰。

布里德此前發表聲明稱，深夜零售店吸引了非法行為，破壞市府在打擊毒品市場方面取得的進展。「田德隆的居民、商業和工人不僅應該在白天擁有安全的街道，也應該在夜間擁有安全的空間。必須加大執法力度，採取新的策略打擊夜間毒品市場。」

警長史考特（Bill Scott）表示，警員將繼續實施抓捕，追究犯罪分子的責任。參加該行動的執法機構還包括，舊金山縣警、成人緩刑局、舊金山市警的緝毒組、毒品識別組、田德隆分局巡邏和暴力預防小組、田德隆分局便衣警和逃犯追捕小組等。

舊金山警局表示，還會繼續加強對於市政中心、聯合國廣場和田德隆區這些毒品氾濫區域的執法力度。