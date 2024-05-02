我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

金山市府加大打擊毒品清理街道 無家者轉進社區和景點

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市中心躺在街邊的無家者。（記者李怡╱攝影）
舊金山市中心躺在街邊的無家者。（記者李怡╱攝影）

舊金山市近日出台多項禁令與執行多項突擊執法行動，打擊位於田德隆市場街的露天毒品市場和治理沿街的無家者。記者走訪發現，曾經的露天毒品市場，在夜間和白天的聚集人數均大為減少，治理行動似乎頗見成效，但無家者散落到了市區的其他街道和景點，甚至有位遊民在市政廳內安了家，讓城市居民憂心。

舊金山警方表示，上周在田德隆區的一次突擊執法行動中，一舉抓捕60名嫌疑人和近半磅的毒品，上周共繳獲258.2克的毒品。

舊金山市長布里德（London Breed）上周向市議會提出立法案，擬禁止田德隆（Tenderloin）部分地區銷售預包裝食品、菸草製品或酒類的零售店在凌晨12時（午夜）至5時營業。提案希望透過嚴格限制午夜之後的零售業務，來提高田德隆區的夜間安全。

在一系列的打擊行動中，田德隆社區的無家者和毒品市場聚眾情況明顯減少。但舊金山遊民並未減少，情況也未有改善，而是散落在了不同的街區。

市政廣場前草坪上的無家者。（記者李怡╱攝影）
市政廣場前草坪上的無家者。（記者李怡╱攝影）

記者近日觀察在舊金山市政廣場上，白天會有多名無家者橫躺在草坪上，甚至有一位遊民在市政廳走廊的長椅上安了家，進出市府辦公室並占用員工衛生間。

一位無家者在舊金山市政廳二樓的長椅上駐留多天。（記者李怡╱攝影）
一位無家者在舊金山市政廳二樓的長椅上駐留多天。（記者李怡╱攝影）

市府採取的一系列的行動和立法提案均是政府為打擊露天毒品和贓物市場、減少犯罪和改善該地區街道狀況所做的最新努力。

因布里德在11月的市長選舉中面臨著強大的競爭對手，選民們表示，遊民、毒品危機和街道狀況，加劇了該市掙扎中的市中心所面臨的挑戰。

布里德此前發表聲明稱，深夜零售店吸引了非法行為，破壞市府在打擊毒品市場方面取得的進展。「田德隆的居民、商業和工人不僅應該在白天擁有安全的街道，也應該在夜間擁有安全的空間。必須加大執法力度，採取新的策略打擊夜間毒品市場。」

警長史考特（Bill Scott）表示，警員將繼續實施抓捕，追究犯罪分子的責任。參加該行動的執法機構還包括，舊金山縣警、成人緩刑局、舊金山市警的緝毒組、毒品識別組、田德隆分局巡邏和暴力預防小組、田德隆分局便衣警和逃犯追捕小組等。

舊金山警局表示，還會繼續加強對於市政中心、聯合國廣場和田德隆區這些毒品氾濫區域的執法力度。

毒品 舊金山 遊民

上一則

慶祝亞太裔傳統月 張艷珍、前市長勃朗獲獎肯定

下一則

洛加大爆衝突 挺巴以兩派互毆

延伸閱讀

布里德提出發債券 籌3.6億改善基建 有望11月選舉公投

布里德提出發債券 籌3.6億改善基建 有望11月選舉公投
金山警突襲田德隆 1天抓60人、半磅毒品

金山警突襲田德隆 1天抓60人、半磅毒品
金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡

金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡
布里德拚連任 華人商業區造勢

布里德拚連任 華人商業區造勢
拚連任 布里德獲亞太裔支持

拚連任 布里德獲亞太裔支持

熱門新聞

舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

2024-04-29 00:07
灣區希爾茲堡的SingleThread Inn被譽為「加州最奢華的體驗之一」，飯店內布置古色古香。（翻攝自飯店官網）

米其林首次在美飯店排行 灣區4家摘3星

2024-04-27 02:20
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥