加州軍警協助打擊毒品滿周年 紐森：成效明顯將持續

舊金山市田德隆區毒品氾濫嚴重。(谷歌地圖)

去年5月1日，加州 政府出動州公路巡警與國民兵打擊舊金山毒品 氾濫大潮。時值一周年，紐森州長1日發布聲明慶賀成果，同時表示還要繼續進行這項行動。

加州公路巡警(California Highway Patrol)及加州國民兵(California National Guard)與舊金山地方執法單位合作，過去一年中進行了500多次逮捕，沒收了將近700磅的芬太尼(fentanyl)。舊金山的田德隆區(Tenderloin)以公開販售毒品惡名昭彰。人工合成的鴉片芬太尼藥性極強，以致近年來服用毒品過量死亡的人數大增。

紐森指出，過去一年舊金山的犯罪率大減，動用州級軍警有明顯成效。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）審查市警局的犯罪報告，過去一年各類型的犯罪普遍下跌。

但犯罪學家指出，從FBI公布的資訊，全國各大城市犯罪率也普遍下跌，因此說動用加州軍警是這種現象的原因，可能還言之過早。

政府打擊犯罪的行動深受居民贊同，但也有人批評這項措施，指出這跟1990年代「向毒品開戰」(War on Drugs)的那一波一樣，懲處的絕大多數對象是黑人和西語裔。但是在給用毒成癮的人的復健方面，卻沒有足夠的成果。

2023年舊金山用毒致死的人數是810人，是一項歷史紀錄。紀事報指出，今年到目前為止，跟去年幾乎一樣，看不出有緩和的跡象。這些人絕大多數是服用芬太尼過量死亡。紐森的數據指出，被捕的人中，有90人是因為芬太尼相關的罪名。

同一段期間，地方警政單位本身逮捕了1780人次的販毒與持有毒品。在州級軍警協助的這一年中，因毒品被捕的人比往年多很多，譬如從2022年5月初到2023年4月底，因毒品被捕的是1081人。從2021年5月初到2022年4月底，被捕的人數是685。