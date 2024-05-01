阿縣地檢長官善貞：罷免方財務違規被調查
阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）4月30日表示，針對她的罷免選舉是不民主的。加州公平政治實踐委員會（Fair Political Practices Commission）正在調查她的支持者對兩個支援罷免的團體提出的投訴。投訴認為，罷免發起方存在明顯財務違規，包括在2023年9月之前向公眾隱瞞資金來源、不當使用資金、違規向主要罷免發言人支付費用，資助安保經費、收集罷免請願簽名中欺詐性使用誘餌。
罷免發起人格里沙姆（Brenda Grisham）則表示，罷免請願簽名遵守了阿縣的每一條法律，是合法合理的。
官善貞說，罷免團體起初名字為支持罷免官善貞，後來改名為「復興灣區」（Reviving the Bay Area ）。「復興灣區」是罷免發起方「為所有人拯救阿拉米達」（SAFE）的財務和組織部門， 沒有遵守管理加州所有政治委員會的法律，存在頗多財務違規行為。
比如，沒有按照法律要求提交第三季度報告，列出其捐贈貢獻者，實際上至少在2023年9月之前向公眾隱瞞資金來源。SAFE還向一些主要的組織發言人支付費用，資助他們稱之為安保的非法武裝。簽名收集公司PCI Communications，付錢給數百人進入社區，使用誘餌和切換策略，誤導人們，參與欺詐性簽名收集。
官善貞舉例，有民眾被要求在一份請願書上簽名，又被要求簽署另一份。有人發現無意中簽署罷免請願書，要求收回簽名，遭到拒絕。
罷免反對團體「為公共安全保護勝利」（Protect the Win for Public Safety）成員表示，曾受到人身威脅和辱罵。根據憲章規定，任何在阿縣社區收集簽名的人都必須是縣內登記選民。收集簽名的公司沒有遵守這一規定。「他們把全國各地的人都帶到了阿縣，他們對此地發生的事情毫無興趣。只拿錢，還誤導人。我們也向州務卿韋伯（Shirley Weber）報告了這一情況，要求她進行調查」。
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