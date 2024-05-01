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阿縣地檢長官善貞：罷免方財務違規被調查

記者劉先進／屋崙報導
阿縣地檢長官善貞表示，加州公平政治實踐委員會正在調查她的支持者對兩個支援罷免的團體提出的控訴。（記者劉先進／攝影）
阿縣地檢長官善貞表示，加州公平政治實踐委員會正在調查她的支持者對兩個支援罷免的團體提出的控訴。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）4月30日表示，針對她的罷免選舉是不民主的。加州公平政治實踐委員會（Fair Political Practices Commission）正在調查她的支持者對兩個支援罷免的團體提出的投訴。投訴認為，罷免發起方存在明顯財務違規，包括在2023年9月之前向公眾隱瞞資金來源、不當使用資金、違規向主要罷免發言人支付費用，資助安保經費、收集罷免請願簽名中欺詐性使用誘餌。

罷免發起人格里沙姆（Brenda Grisham）則表示，罷免請願簽名遵守了阿縣的每一條法律，是合法合理的。

官善貞說，罷免團體起初名字為支持罷免官善貞，後來改名為「復興灣區」（Reviving the Bay Area ）。「復興灣區」是罷免發起方「為所有人拯救阿拉米達」（SAFE）的財務和組織部門， 沒有遵守管理加州所有政治委員會的法律，存在頗多財務違規行為。

比如，沒有按照法律要求提交第三季度報告，列出其捐贈貢獻者，實際上至少在2023年9月之前向公眾隱瞞資金來源。SAFE還向一些主要的組織發言人支付費用，資助他們稱之為安保的非法武裝。簽名收集公司PCI Communications，付錢給數百人進入社區，使用誘餌和切換策略，誤導人們，參與欺詐性簽名收集。

官善貞舉例，有民眾被要求在一份請願書上簽名，又被要求簽署另一份。有人發現無意中簽署罷免請願書，要求收回簽名，遭到拒絕。

罷免反對團體「為公共安全保護勝利」（Protect the Win for Public Safety）成員表示，曾受到人身威脅和辱罵。根據憲章規定，任何在阿縣社區收集簽名的人都必須是縣內登記選民。收集簽名的公司沒有遵守這一規定。「他們把全國各地的人都帶到了阿縣，他們對此地發生的事情毫無興趣。只拿錢，還誤導人。我們也向州務卿韋伯（Shirley Weber）報告了這一情況，要求她進行調查」。

罷免 加州 灣區

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