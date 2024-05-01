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標準報：財力雄厚溫和派團體 似支持麥法恩選市長

編譯廖宜怡╱綜合報導
標準報報導，Neighbors for a Better San Francisco執行董事與舊金山市長參選人麥法恩之間的關係似乎十分密切。（取自LinkedIn）
標準報報導，Neighbors for a Better San Francisco執行董事與舊金山市長參選人麥法恩之間的關係似乎十分密切。（取自LinkedIn）

在競爭激烈的舊金山市長選戰中，一財力雄厚的溫和派團體將支持哪一位溫和派參選人，近日成為城中話題。根據舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，溫和派政治行動委員會Neighbors for a Better San Francisco執行董事顯然與市長參選人麥法恩（Mark Farrell）關係密切。

標準報指出，Neighbors for a Better San Francisco華裔執行董事鄭傑（Jay Cheng，音譯）今年稍早曾兼職為麥法恩的競選活動擔任招聘員。根據標準報獲得的簡訊，在麥法恩宣布參選約兩周後，鄭傑曾出價每月1萬5000元的高薪，為麥法恩團隊聘用一名工作人員。

鄭傑在簡訊中寫道：「我們有意聘用你，只要你需要，我們會為你保留這個職位」。

這份工作雖然沒有落實，卻讓人質疑這個動作是否違反禁止政治行動委員會與選舉候選人合作的法律。標準報表示，答案可能取決於鄭傑所謂的「我們」，究竟是代表麥法恩的競選活動，還是僅僅代表他的政治行動委員會。

標準報表示，到目前為止，Neighbors for a Better San Francisco還未在11月的舊金山市長選舉上花費任何資金，但能獲得麥法恩競選活動的內幕消息，並接觸其競選活動，最終可能使這個重量級團體失去參與這場多年來最重要的市長選舉的機會。

自2022年年初以來，Neighbors for a Better San Francisco在地方選舉中花費的資金是所有團體中最多的，從罷免三位學區委員、罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin），到支持和反對各項法案，總共花了近900萬元。

Neighbors for a Better San Francisco在今年3月的初選中投入了近100萬元，並與由鄭傑妻子卡妮許卡（Kanishka Cheng）領導的溫和派組織TogetherSF Action共同花費數十萬元用於改革城市憲章（City Charter）。

Neighbors for a Better San Francisco和TogetherSF Action雖然還未公開對11月市長選舉的正式立場，但鄭傑與麥法恩競選活動的密切關係，已使一些政治觀察家覺得這個關係是不是過於密切。

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