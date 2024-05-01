最低工資法 掀速食漲價潮 Chipotle、Chick-fil-A貴1成

Chipotle在今年4月第一周比去年同期相比，價格漲價6%至7%。（路透）

加州 速食業的漲價浪潮真的來了。繼4月1日加州速食業員工最低薪資法正式生效後，業者如Chipotle，麥當勞 都紛紛漲價，其中包括Chipotle在今年4月第一周比去年同期相比漲價6%至7%。Chick-fil-A近兩個半月間漲價10%，為近日漲價最猛的速食業者。

根據華爾街日報的報導，Chipotle在近日的一次股東電話會議上表示，今年4月第一周與去年同期相比，加州近500家連鎖店的菜品上漲了6%至7%。墨西哥Chipotle執行長Brian Niccol說，「在加州做生意不容易。」Chipotle集團事務主管Laurie Schalow告訴福克斯(FOX)新聞，「就像速食業其他業者，在加州速食餐廳員工最低時薪 法律生效後，我們在加州的餐廳進行了價格調漲。」

4月1日開始，加州新法規定，餐廳連鎖店在全美超過60家的，需要支付店員最少20元的時薪。而在此之前，最低時薪標準為16元。該法律來自AB1228，於州長紐森於去年9月簽署生效。

除了Chipotle，麥當勞的價格近期也被網友吐槽。近日一位網友在Tiktok上發視頻稱麥當勞一份40個雞塊的套餐，配有兩份大薯條，要25.39元外加稅，甚至連一杯汽水都沒有。該視頻很多評論將麥當勞漲價歸咎於加州最低時薪新法的生效。Financial Buzz網站報導，麥當勞食品自2014年至今，價格已經增長60%，是全國通膨增長率的兩倍。麥當勞對此表示，不同地區的連鎖店有不同的價格，稱視頻中的地區要比其他地區的店價格高一點。

根據Gordon Haskett研究委員會，自今年2月中旬至現在，該速食店一個辣味雞三明治的價格從6.29元漲到了7.09元，漲幅為13%。同一段時間內，加州Chick-fil-A的平均菜品價格漲了10.6%。

根據華爾街日報，其他速食業者包括多米諾披薩（Domino's），漢堡王，Pizza Hut以及Jack in the Box，星巴克，Shake Shack，Taco Bell自去年9月也都調漲了價格。

非營利組織One Fair Wage成員Saru Jayaramen在速食業調漲最低時薪後，也向加州政府要求在其他行業調漲薪資至20元每小時。她說，「沒有在速食業餐廳工作的人會說，那我們呢？我們也值得每小時最低20元的薪資。我們不應該都湧入速食業以求更好的薪資待遇。」

加州餐廳協會警告，新的最低薪資法將會對餐飲業不利。該組織發表聲明，「該法給速食業帶來的影響包括：慢性裁員，員工工作時間被削減，經歷通貨疲倦的加州顧客還要面對價格上漲。」

相比速食業員工的20元最低時薪，目前加州員工總體最低時薪為15.5元，是全美最高水平。聯邦規定的每周工作40小時的員工最低時薪標準為7.25元，一年1萬5080元，該標準自2009年未變過。加州今年11月將有一個公投案，將加州最低時薪調漲至18元。