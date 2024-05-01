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永恆加州開發案 有機會放上11月選票

編譯林思牧／綜合報導
州眾議員葛拉孟迪就開發案接受灣區NBC電視台訪問。 (NBC電視台截圖)
州眾議員葛拉孟迪就開發案接受灣區NBC電視台訪問。 (NBC電視台截圖)

主張在蘇拉諾縣開發一個新城市的團體，把一份有2萬名支持者簽名的文件呈繳給縣政府。如果有1萬3000個簽名核實，「永恆加州」(California Forever)開發案就會被放上今年11月的選票，讓縣民投票決定。

美聯社報導，矽谷投資家所倡導的這個新城市，完成後可供40萬人居住，而且該地就會提供1萬5000個高薪的工作。主持這項開發案的斯拉梅克(Jan Sramek)原本任職於高盛集團(Goldman Sachs)。他在30日主持發布會，表示加州過去20年嚴格限制開發的風潮，造成住屋遠不及需求的問題，房價高到有雙薪的家庭也難於購買。

這個新城市尚未定名。它位於查維斯空軍基地(Travis Air Force Base)與里約維斯塔市(Rio Vista)之間。現今此處是綠油油的農業帶，要開發這個新城市，必須改變土地的使用性質，這就是需要選民通過的原因。

斯拉梅克指出，第一期的目標是10年內讓5萬人入住，每棟住宅價格從40萬元開始。根據地產商Redfin的數據，這一帶3月份成交房屋的中間值是將近60萬元。

背後出資的富人包括慈善家喬布斯(Laurene Powell Jobs)和風險投資家安吉森(Marc Andreessen)。該地的官員與民眾起初極力反對，因為斯拉梅克是從2018年起暗地在購入農地，前後估計花了8億多元，有些不願出售的農民甚至被斯拉梅克提告。

這樁購地案曾被人懷疑是敵對外國政府在購買，為的是刺探查維斯空軍基地的情報。州議員葛拉孟迪(John Garamendi)和湯普森(Mike Thompson)大陣仗爆料，最後發現是斯拉梅克想購入土地然後變更用途。

蘇森市（Suisun City）就是在這個地點附近已有的城市。臨時市長華盛頓(Princess Washington)指出，當地政府不願意大規模的開發案，把寧靜的社區變成煩囂的城市。雖然加州住房奇缺，但應該在現有城市的建地上開發，而不是在農地上建出一大片住屋，這是有害環境的。

加州 投資 高盛

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