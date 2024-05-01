金山洛威爾高中學生族裔組成比例失衡 再引多元性爭論

舊金山洛威爾高中學生族裔組成比例可能重新引發多元性爭論。(圖截取自電視畫面)

若今年舊金山 洛威爾高中(Lowell High School)錄取的所有14名非裔 學生都進入就讀這所學術菁英公立學校，他們占新生班級平均人數略高於2%。錄取人數比去年的11名非裔學生略增。

洛威爾高中錄取程序主要根據考試成績對學生進行分類，其中，白人與亞裔 學生所占比例較高。學生委員聲明表示，了解洛威爾高中部分學生的代表性不足，因此積極採取措施在舊金山所有社區招募學生。

洛威爾缺乏多元化長期，以來一直是舊金山這所學術名校的一個缺陷。該校曾培養出最高法院法官、諾貝爾獎得主、矽谷億萬富翁與重量級演員。然而，根據目前趨勢，並且缺乏政策變化，學生族裔組成比例情況不太可能很快改變。

學區主管表示，他們致力於增加洛威爾的非裔與棕色人種學生人數，並為西語與非裔學生舉辦小組活動。今年洛威爾高中錄取的西裔學生人數減少了兩名至130人。拉丁裔學生占該校總入學人數近35%、非裔學生超過7%。新生班級學生平均規模約有640名學生。

學委員會主席莫塔梅迪(Lainie Motamedi)表示，外展招募學生活動僅是確保所有學生可成功選擇就讀高中，為高中教育成功做好準備。同時，校方缺乏代表性數量的非裔與棕色人種學生，是數十年來有關是否需改變招生政策而欲解決的議題。

反對擇優錄取政策的人士認為，擇優錄取是針對非裔與棕色人種學生的精英主義與種族主義，非裔與棕色人總在公立學校的代表性不足。支持者則表示，採用抽籤方式會懲罰成績優異學生，並傷害亞裔學生，亞裔學生在洛威爾比率為47%、白人學生約占入學人數17%。

疫情期間，由於沒有有效成績與考試成績，校董會暫停擇優錄取制度，並選擇在兩年內主要透過抽籤錄取，增加多元。校董會部分激進成員希望將其永久化。

但隨著2021年洛威爾學生批評學校與學區未能解決學校的「種族主義文化」(racist culture)，爭論變得更激烈。部分人士質疑抽籤學生是否能跟上學校嚴格學術水平，並指出第一批九年級學生成績D與F數量有所增加。

相關問題一直無法解決，直到2022年2月成功罷免三名學校委員。然而，目前校董會似乎不太可能改變現狀。他們專注管理巨大預算缺口，其中包括確定可能關閉學校的流程，因為十年內失去1萬名學生。不過，今年11月校董會進行四個席位選舉，仍可能出現更多轉變。