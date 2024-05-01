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聖他克拉拉縣16選區國會議員選舉重新計票 羅達倫多史密提恩4票

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖他克拉拉縣選務處歷時兩周多完成16選區國會議員選舉選票重計。（記者徐蓓蓓／攝影）
聖他克拉拉縣選務處歷時兩周多完成16選區國會議員選舉選票重計。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖他克拉拉縣4月30日完成16選區國會議員選舉的重新計票。結果顯示羅達倫（Evan Low)的票數增長11票，而史密提恩（Joe Simitian）增長7票，即前者較後者更多了4票。羅達倫在聖縣總得票數是2萬5093票，較史密提恩的2萬3775票，高出18票；這些票數會和聖馬刁縣重新計票的結果疊加來決定最終結果。

聖他克拉拉縣選務處助理處長莫雷斯（Matt Moreles)表示：「我們選務處員工過去兩周以來辛勤工作，進行了一場史無前例的重新計票，來確保最後的結果是完整和準確的。這是我們進行過的最大型和最複雜的重新計票，也是我們在新選舉體系下的第一次機器重新計票。」

國會第16選區包含聖他克拉拉和聖馬刁兩縣。如果兩縣重新計票的結果加起來和之前第一次計票的結果有不同的話，重新計票的結果會作為這次選舉的官方認證結果。

聖他克拉拉選務處還表示，加州法律允許任何選民申請重新計票。此次重計是由聖他克拉拉縣的一位註冊選民申請的機器重新計票。重計使用的設備和流程都和此前一樣。

選務處表示，整個重計過程都對公眾開放參觀，公眾可以提出問題和質疑。重計過程中，在如何理解一些勾選方式不同尋常的選票的選民意圖方面產生了一些質疑。雖然觀察者可以就如何闡釋選民意圖提出質疑，選務處作為聖縣的官方選舉機構，在這方面有最終決定權。「可以預見的是，對於選民意圖闡釋的最終結論，有時會與初次計票時所做的決定有所差異。這些差異導致了重計結果和原有選舉結果之間的差異。」

聖馬刁縣此前表示，尚有16張選票有待進一步認定，將會同重計申請人及其律師共同做出最後決定。

此外，李卡多日前在SanJose Inside上罕見發聲，強調自己並未要求重新計票，自己和競選團隊成員也未和彭莊煒（Jonathan Padilla）及其金主就重新計票有過溝通。他說：「候選人及其競選團隊和獨立經費團體溝通是不合法的。彭莊煒是我的支持者，這一點並不重要。歷史上每一個獨立經費委員會都是由某個候選人的支持者建立的。」

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