慶祝機場75周年 聖荷西機場航站被可愛小雞佔領 抽獎贈送大禮包

小雞Ernie和朋友們佔領了聖荷西機場的各個角落。（記者徐蓓蓓╱攝影）

近日往來聖荷西 峰田國際機場（SJC）的乘客，一定會注意到航站樓內一些可愛的小雞。這些標註著SJC 75字樣的小雞，其實是為了機場75周年慶典而來。而它們實際上還是聖荷西機場真正意義上的第一批乘客。

機場方面表示，聖荷西機場降落的第一趟商務航班，是75年前西南航空公司的DC-3。機上共有2名飛行員，7位乘客，還有2550隻孵化不久的小雞。只有這些小雞在聖荷西下了飛機，所以它們就成為了機場接待的第一批乘客。

聖荷西機場B航站樓內的小雞Ernie充氣模型。（記者徐蓓蓓╱攝影）

現在聖荷西機場的乘客還可以參加小雞抽獎活動。這隻叫做Ernie的小雞和他的朋友，會以各種形式出現在機場的各個角落，有時候是充氣模型，有時候是窗花貼，有時候是7呎高的展板。只要和任何一隻小雞合影，並且加上#sjc75#PicWithABabyChick的標籤發佈在社交媒體上，就有機會贏得聖荷西機場75周年紀念的大禮包。

發佈的社交媒體平台可以是Instagram, Facebook, X 或者是TikTok 。每人在每個社媒平台最多發一張照片，因此如果四個平台都發的話，最多可以有四次抽獎機會。需要注意的是，本次活動只對18歲以上的美國居民開放。

活動截止時間是2024年6月30日的晚上11時59分。聖荷西機場會隨機選出10名獲勝者，然後在10天之內通過電子郵件通知獲獎。獲勝者必須在48小時之內回覆來認領獎品。如果有獲勝者48小時內未回覆，就會取消資格，再隨機選擇一名新的獲勝者。

據悉75年前，聖荷西機場原是一片種植洋蔥的田地。因為位置靠近市中心、天氣狀況良好而被選作機場。聖荷西市從一個9萬5000人口的農業城鎮變成今天將近百萬人口的都會，聖荷西機場的交通運輸服務功不可沒。