槍枝暴力 加州檢察長邦塔允諾增加資源控管

邦塔表示，加州在槍枝暴力管控方面走在全美的前列。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）4月30日在聖荷西 市First 5社區兒童中心，與來自灣區和中部海岸的社區領袖舉行圓桌會談，討論如何在州境內更好管控槍枝暴力。

來自聖荷西、屋崙、舊金山以及蒙特瑞縣的社區組織領袖，在圓桌會上分享了自己面對槍枝暴力的個人經歷。有些因此失去了家庭成員，有些曾經是槍枝暴力的倖存者，還有人曾經因此入獄，出獄後致力於幫助社區擺脫槍枝暴力的工作。

邦塔和州府槍枝暴力辦公室官員在圓桌會上仔細聆聽社區領袖的意見。（記者徐蓓蓓╱攝影）

各位領袖不約而同提到，管控槍枝暴力的根源，在於改變社區成員的生活方式和社區文化。社區組織的員工需要足夠的薪資來生存，才能繼續這一艱巨而危險的事業。希望政府可以提供持續和穩定的資金投入，簡化和標準化資金申請的流程。

邦塔和州府槍枝暴力辦公室官員在圓桌會上仔細聆聽了社區領袖的意見，表示會盡力為社區組織提供更多有效資源，並表示，在今後10年聯邦會有10億元的撥款投入到槍枝暴力管控。

邦塔承認「槍枝暴力」是美國社會的痼疾，需要得到根除。他分享自己走進電影院 後的第一本能和很多人一樣，是馬上尋找最近的安全出口。「太多的大規模槍擊事件讓美國人生出的這種本能是不正常的，需要得到改變。」

邦塔表示，加州在槍枝暴力管控方面走在全美的前列。過去30年來，在全美槍枝暴力普遍上升的情況下，加州的槍枝暴力一直在下降。例如加州的槍枝暴力死亡率過去超過全美平均水平50%，而現在則低於全美平均水平33%。他說：「如果2013年到2022年全美其他地區的槍枝暴力死亡率和加州持平的話，這10年間就有14萬人能倖免於難。」

「青年新希望」的執行長和創始人羅德里格斯（Philip Rodriguez)表示，從80年代以來，幫派生活就對年輕人有著一種吸引力。「幫派生活是奪取我們青年美好未來的瘟疫，它摧毀家庭，殺死夢想。更重要的是，它是剝奪他們的社會身份。我們相信即使在最『糟糕』的孩子，內心也深藏著一個有潛力和價值的年輕人。」