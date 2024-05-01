我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

野火、廢氣致懸浮微粒增加 灣區空汙比洛杉磯還糟

編譯廖宜怡╱綜合報導
灣區是加州空氣汙染程度最高的地區之一。（取自Pexels）
灣區是加州空氣汙染程度最高的地區之一。（取自Pexels）

根據美國肺臟協會（American Lung Association）今年公布的最新空氣品質報告，就臭氧和懸浮微粒汙染的不健康天數，以及年度懸浮微粒含量來看，灣區是全美空氣汙染程度最嚴重的都會區之一。

美國肺臟協會清潔空氣宣導資深經理魯亞秋（Mariela Ruacho）指出，舊金山灣區的年度懸浮微粒含量在美國都會區中排名第五高，懸浮微粒達到不健康程度的天數排名第七多，表現比向來以空氣品質惡劣著稱的洛杉磯還糟。

灣區懸浮微粒的增加，與報告的資料收集時間介於2020年到2022年有很大的關係，這段期間，北加州發生過多次嚴重野火。但地區性汙染源如汽車廢氣、港口、倉庫和其他貨運交通，也是造成灣區空氣品質不佳的重要原因。

根據數據，灣區有約11萬名兒童和超過65萬名成人患有氣喘，還有數十萬人患有心血管疾病或慢性肺阻塞。這些居民因為空氣汙染面臨比一般人更大的健康風險。

事實上，加州是全美面臨最嚴峻空氣汙染挑戰的州，數以千萬計的加州人生活在因汙染程度提高、受傷害風險也提高的地區。數據顯示，有九成加州人生活在受霧霾、懸浮微粒影響的社區，而全國僅不到四成的民眾受到這些汙染源的影響。

魯亞秋指出，臭氧汙染會刺激和損害肺臟，導致呼吸急促、胸悶、氣喘發作、慢性肺阻塞和其他呼吸道疾病；懸浮微粒會增加氣喘、心臟病、中風發作的次數，更可能導致癌症和早衰死亡。

魯亞秋表示，不可否認，加州過去幾十年來一直在推行具有里程碑意義的政策和投資，來降低有害汙染的程度，包括通過一系列針對汽車、港口卡車、農業的零排放政策，也進行了大量投資加速重要計畫的實施。然而，在加州面對預算赤字之際，一些計畫可能遭到取消，部分由灣區領導人提倡的計畫也面臨資金風險。

因此，魯亞秋呼籲，在幾乎每個加州人都受空氣汙染影響的情況下，當局和民間團體應盡一切努力幫助居民擺脫困境。

加州 灣區 空氣汙染

上一則

阿縣罷免選舉時間待定 最晚11月5日 支持和反對方互嗆

下一則

2女阿拉斯加登山失足 1死1重傷

延伸閱讀

速食業漲價潮真的來了 這家店兩月內漲10%

速食業漲價潮真的來了 這家店兩月內漲10%
洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元
洛縣檢察長候選人霍克曼會鄭博仁討論社區治安

洛縣檢察長候選人霍克曼會鄭博仁討論社區治安
舊金山富人指標 年賺70萬或淨資產470萬美元

舊金山富人指標 年賺70萬或淨資產470萬美元
加州1元硬幣設計徵稿招來反譏 社媒列舉遊民帳篷、毒品

加州1元硬幣設計徵稿招來反譏 社媒列舉遊民帳篷、毒品

熱門新聞

舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
Slack共同創辦人巴特菲爾德的16歲女兒逃家失蹤。有人稱她在舊金山田德隆區。（馬連縣警局提供）

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

2024-04-29 00:07
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38
灣區希爾茲堡的SingleThread Inn被譽為「加州最奢華的體驗之一」，飯店內布置古色古香。（翻攝自飯店官網）

米其林首次在美飯店排行 灣區4家摘3星

2024-04-27 02:20

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟