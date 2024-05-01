野火、廢氣致懸浮微粒增加 灣區空汙比洛杉磯還糟

灣區是加州空氣汙染程度最高的地區之一。（取自Pexels）

根據美國肺臟協會（American Lung Association）今年公布的最新空氣品質報告，就臭氧和懸浮微粒汙染的不健康天數，以及年度懸浮微粒含量來看，灣區 是全美空氣汙染 程度最嚴重的都會區之一。

美國肺臟協會清潔空氣宣導資深經理魯亞秋（Mariela Ruacho）指出，舊金山灣區的年度懸浮微粒含量在美國都會區中排名第五高，懸浮微粒達到不健康程度的天數排名第七多，表現比向來以空氣品質惡劣著稱的洛杉磯還糟。

灣區懸浮微粒的增加，與報告的資料收集時間介於2020年到2022年有很大的關係，這段期間，北加州 發生過多次嚴重野火。但地區性汙染源如汽車廢氣、港口、倉庫和其他貨運交通，也是造成灣區空氣品質不佳的重要原因。

根據數據，灣區有約11萬名兒童和超過65萬名成人患有氣喘，還有數十萬人患有心血管疾病或慢性肺阻塞。這些居民因為空氣汙染面臨比一般人更大的健康風險。

事實上，加州是全美面臨最嚴峻空氣汙染挑戰的州，數以千萬計的加州人生活在因汙染程度提高、受傷害風險也提高的地區。數據顯示，有九成加州人生活在受霧霾、懸浮微粒影響的社區，而全國僅不到四成的民眾受到這些汙染源的影響。

魯亞秋指出，臭氧汙染會刺激和損害肺臟，導致呼吸急促、胸悶、氣喘發作、慢性肺阻塞和其他呼吸道疾病；懸浮微粒會增加氣喘、心臟病、中風發作的次數，更可能導致癌症和早衰死亡。

魯亞秋表示，不可否認，加州過去幾十年來一直在推行具有里程碑意義的政策和投資，來降低有害汙染的程度，包括通過一系列針對汽車、港口卡車、農業的零排放政策，也進行了大量投資加速重要計畫的實施。然而，在加州面對預算赤字之際，一些計畫可能遭到取消，部分由灣區領導人提倡的計畫也面臨資金風險。

因此，魯亞秋呼籲，在幾乎每個加州人都受空氣汙染影響的情況下，當局和民間團體應盡一切努力幫助居民擺脫困境。