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灣區年收入超過70萬元 才算富裕

編譯組╱綜合報導
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)
根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有。(圖取自舊金山縣市府臉書)

灣區可能是全美收入最高地區之一，但並不代表住在當地的一般人都是「富裕的」(rich)。那麼，年收入需多少才被視為富裕？根據調查與人口普查數據的最佳估計，舊金山都會區居民家庭年收入約需70萬元，才被認為是富有，為灣區第二高收入平均水平。聖荷西家庭富裕門檻更高，收入約需86萬元。

估算數字部分是基於個人理財網站「Bankrate」去年進行調查，受訪者表示，每年需要賺到約44萬元、才能感到富裕或「實現財務自由」(achieve financial freedom)。根據人口普查數據，此一數字是由美國收入最高2%家庭賺取。根據金融網站「DQYDJ」彙整的人口普查數據，若使用相同門檻，舊金山都會區「富裕」家庭2022年至少需賺取70萬3000元。

當然，根據「DQYDJ」數據，年薪70萬是舊金山都會區大部分人僅能想像的收入水平，該地區的家庭收入中位數為12萬元。儘管灣區家庭比美國多數地區的家庭賺取更多錢，但生活成本也超出許多，尤其在住房方面。

在家庭收入中位數與生活成本較低的大城市，被視為「富有」的門檻較低。紐奧良都會區富有家庭門檻年薪低於30萬元、達拉斯都會區則近41萬元。

然而，這種針對相對收入的粗略估計，並非衡量財富的唯一方法。自有資產也可發揮重要作用。尤其在灣區，部分地區擁有美國最有價值的房地產。「嘉信理財」(Charles Schwab)進行調查發現，灣區居民認為，平均需要擁有約470萬元的淨資產，才能感到富有。但是，自稱富有的受訪者估計他們的平均淨資產、略高於72萬元。

嘉信理財調查顯示，灣區居民更可能將財富是為擺脫財務壓力、擁有愉快經驗，而不僅是擁有很多錢。

個人理財網站「Bankrate」指出，在全國範圍內，美國人平均每年須賺取至少23萬3000元，才能感受到財務安全，但此與財務自由的感覺不同。Z世代受訪者給出的收入估計值低於其他世代，X世代受訪者給出的估計值則較高。

灣區 人口普查 舊金山

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