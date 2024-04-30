金山警突襲田德隆 1天抓60人、半磅毒品

警方在上周的田德隆執法行動中抓捕60人，圖為收繳的武器及毒品。（舊金山警局提供）

舊金山 警方上周在針對田德隆區的一次突擊執法行動中，一舉抓捕60名嫌疑人和近半磅的毒品 。根據警方29日發表的聲明，警方在上周共繳獲258.2克的毒品。

此次突襲行動是由城市毒品市場協調執法中心（DMACC）指揮，在60名被抓捕的人中，有5人被懷疑是參與銷售毒品的毒販。

其他人員多因持有限制類藥品、有拘捕令和限制令等原因被捕。兩把已上膛的手槍在執法過程中被繳獲。

舊金山市在2023年5月組建DMACC部門後，警方已經執行3000次抓捕任務，繳獲194公斤毒品，主要來源於田德隆區和南市場區。

在警方多輪的強勢打擊下，田德隆區街頭毒品市場的亂象有所好轉，人群可疑聚集的情況已不多見。但有報告指出，毒品犯罪轉移至夜間，使得警局在人力不足的情況下，很難在夜間保持有效的監管與執法。

對此市長布里德（London Breed）與市府律師邱信福（David Chiu）於上周起草新的法案，要求田德隆區的一些小商店在夜間強制性關業，防止吸引不法人員聚集進行毒品交易。

邱信福29日表示，新的草案將禁止田德隆區的一些零售商 家在凌晨至次日早上5時售賣食物或吸菸工具等。

「我們發現商店附近聚集的人群，可能在從事非法行為，我們希望至少在一段時間內關閉這些店鋪，將公共安全放在第一位。」邱信福說。

根據草案，那些拒絕關店的店主將有每一小時1000元的罰單，若該草案被市議會通過，有效期將持續一年。

市長布里德此前發表聲明稱，這些深夜零售店吸引了非法行為，破壞該市在打擊毒品市場方面取得的進展。「田德隆的居民、商業和工人不僅應該在白天擁有安全的街道，也應該在夜間擁有安全的空間，必須加大執法力度，採取新的策略打擊夜間毒品市場。」

可能受到影響的小商業主也表達出不滿，稱市府懲罰守法的店主，是在推卸責任。「問題在於毒品，而不是商店。」