華裔高中生祝千惠辦畫展 為流浪動物籌款

祝千惠（右二）在家人的陪同下將籌集的善款捐贈給動物收容所。（記者李怡╱攝影）

中半島聖馬刁縣Aragon高中華裔 學生祝千惠（Amanda Zhu），28日將舉辦「貓貓狗狗的世界畫展」籌得的資金捐贈給半島動物收容所（Peninsula Humane Society SPCA ），以幫助灣區 流浪動物找到家，並在世界地球周之際，感召更多民眾關愛動物和人類共同的家園。

收容所內等待領養的流浪動物們。（記者李怡╱攝影）

祝千惠之所以想發起特別捐贈活動，緣起於疫情 期間，自己從半島社區動物收容所領養了三隻貓，其中包括一隻獨眼殘障貓。

祝千惠說：「我發現很多殘疾動物無人領養。這激發了我的想法，決定透過繪畫來募集捐款，以幫助動物收容所更好地照顧殘障動物。」

祝千惠與收容所工作人員。（記者李怡/攝影）

她表示，「貓貓狗狗的世界畫展」經過一年時間籌備，終於成功舉辦。她將公益畫展募集到的捐款850元，全部捐贈給了灣區半島動物收容所，用於救治受傷動物。

半島動物收容所的媒體經理克勞利（ Colleen Crowley）向本報表示，如民眾想支持關懷流浪動物，第一應是關注流浪動物的領養，然後是多為收容所做義工，再是收容所歡迎任何形式的社會愛心捐贈。她表示，祝千惠自發性地組織這次愛心募款活動，對收容所意義重大。這不只是一次資金的捐贈，而是透過藝術創作的形式，讓更多灣區乃至世界居民關注到流浪貓貓狗狗的領養問題。

祝千惠說，過去一年中，她與社區動物收容所合作，為小動物繪製了數十張動物肖像。畫展精心選出與主題相關的作品，進行裱框，並自己手繪創作了公益畫展邀請函和答謝卡。她說，經過一年的準備過程中，面臨了一些阻礙，包括繪畫時間有限、組織畫展障礙等。但在父母鼓勵下，最終還是克服種種困難，讓畫展得以呈現。

這場公益畫展得到了來自半島社區20多個家庭的支持和參與。他們都被祝千惠生動的動物肖像畫作打動，表示讚賞和喜愛。

畫展結束後，祝千惠說，希望把公益畫展延續下去，並計畫在校內組織一個以保護動物為主題的繪畫俱樂部，邀請喜歡動物和繪畫的同學和朋友們，到社區動物收容所內聯合舉辦公益畫展，以帶動更多人付出愛心，關懷流浪殘障動物。

半島動物收容所是專門救助流浪動物的非營利機構，每逢假日，灣區各地的動物收容所往往會不堪重負，更由於疫情、財政困難、住房危機以及許多房東限制性政策等因素，灣區被拋棄的流浪動物數量迅速增長。因為養育成本，甚至許多動物收容所不得不對未獲收養的貓狗實施安樂死。