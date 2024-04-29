畫廊藝術展華裔作品 主流社會認可 華社買家少

陸一尾表示，藝術作品是關於美感和品味的彰顯和體驗，華裔藝術家的成長和出圈，離不開華裔社區的支持。（受訪者供圖）

為期四天的舊金山藝術博覽會 （San Francisco Art Fair 2024）28日閉幕。本次博覽會共有來自世界各地共85家展商參展，其中華裔 藝術家的作品展覽受到主辦方重視。但似未有受到華裔社區內的藏家支持。

2024舊金山藝術博覽會吸引諸多民眾到訪。（記者李怡╱攝影）

華裔畫廊Yiwei Gallery創辦人陸一尾表示，目前華人 藝術家頗受活動主辦方和主流社區的認可與支持，例如他們的展位被安排在了C05的中心位置。但是幾天的參展活動後發現，來自華裔社區購買或是收藏藝術家作品的人非常少。也許這與海外華人比較務實，依然將投資 領域鎖定在房產或是股票投資有關，並不習慣於欣賞藝術的價值。

2024舊金山藝術博覽會吸引諸多民眾到訪。（記者李怡╱攝影）

陸一尾表示，藝術作品是關於美感和品味的彰顯和體驗，「一幅作品掛在那裡是美的，能帶給藏家美好的感受，這就是它的價值，而無關乎是否必須變現。」且一位華裔藝術家的成長和出圈，離不開華裔社區的支持。

博覽會上來自華裔藝術家的作品。（記者李怡/攝影）

YiweiGallery本次參展带來了共八名華裔藝術家的作品。展出的作品形式多样，包括油畫、丙烯画、摄影及裝置藝術。展位的兩侧，他們將藝術家葉文龙、金汀和陳尚平的摄影作品排列在巨幅的牆纸之上。