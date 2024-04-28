拚2法案公投 金山亞裔民選官員徵集簽名 目標8萬個

華裔民選官員 、金山協力行動組織等，27日舉行集會，並征集民眾簽名，以達到法定簽名門檻，將兩項改革法案納入11月公投。（何元麗供圖）

一批華裔民選官員 、金山協力行動（Together SF Action）組織等27日舉行集會，並徵集民眾簽名，以達到法定簽名門檻，將兩項改革法案納入11月公投 。法案希望減少官僚主義，簡化政府結構。將金山委員會數量減半，改革委員會遴選規則。若表現不佳，允許市長解雇或任用部門主管，包括警長和交通局（MTA）主管，加強政府責任制和效率。

舊金山 市民主黨委員會（DCCC）委員何元麗（Lily Ho）、徐加儀（Jade Tu）等參加活動。

何元麗對本報表示，兩項法案的內容分別為，減少委員會數量和遴選規則。目前，金山有130個委員會，他們並非民選，卻擁有很大權力，不用承擔很多責任。而市議員和市長就責任問題會互相指責。比如，舊金山市長有權辭退警長，但警長人選卻須由警察委員會提供，市長再來選擇。該委員會制定警局所有規則。

委員會有七人，其中四人由市長選擇，須獲得市議會通過。其他三人由市議員選擇。這意味著，市議會可以指定所有委員。市長本應有權辭退和選擇想要的人選，但實際上沒有所有權力，難以放開手腳，完成想做的工作。政府機構內部在打架，比如公共安全沒有解決好，沒人承擔責任，反而互相指責。而且民眾既沒有權選擇這些委員，也無法撤銷。

她分析，各個委員會的規則各不相同。以交通局為例，市長可解僱局長，但委員會來決定局長人選。權責不清，導致該局並不向居民負責，項目成本過高，經常超支Taraval街已經施工7年，小企業受傷害看不到盡頭，MUNI公廁服務不可靠，交通局甚至給在自駕車 道停車的人開罰單。

上述一些情況，導致市長無法直接監督市府官員，也無法解僱或任用他們的部門主管，造成的結果是。街道髒亂，居民在社區感到極度不安全，公共交通不可靠。何元麗說，目前，舊金山有130個委員會，比洛杉磯的數量還大。他們希望減半到60個左右，減少官僚主義，簡化政府結構。

示威的亞裔官員和民眾還希望，允許市長治理城市，如果表現不佳，市長解雇或任用部門主管，包括警長和交通主管，也希望允許市長任命、罷免委員會成員，如警察委員會，確保委員會與選出的市長有相同的優先事項，也希望允許市長聘請副市長幫助管理50個部門、35000名市府僱員，讓民眾更容易知道誰應對決策和結果負責。