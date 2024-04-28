聖荷西亞裔小學教師 去過193個國家 獲認證「環遊世界達人」

Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area）

根據NBC Bay Area報導，聖荷西Cadwallader小學二年級老師Lucy Hsu環遊世界一整圈，去過193個國家並獲得旅遊俱樂部認可，成為「世紀俱樂部」（Century Club）認證的環遊世界達人。

2023年5月Hsu踏入敘利亞，這成為她去過的第193個國家。「去過世界上每個國家的人並不多，」43歲的Lucy Hsu說，「193是大多數旅遊俱樂部認可的總數，這代表了在聯合國 投票的聯合國成員國的數量。」

儘管沒有官方統計，但根據估算，全球約有400人環遊世界過。相較之下，已有逾600人曾去過外太空。

身為小學老師的Lucy Hsu直到23歲才拿到第一本護照。她自述，父母從越南 移民到美國，沒有預算國際旅行，「他們在美國就等於在一個新的國家，他們來自越南，從未接受過正規教育，真的是從零開始。」

Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area） Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area）

Lucy Hsu從柏克萊加大 畢業，工作一年後才存夠錢去她的第一個旅遊目的地：英國倫敦。Hsu說，她從小就對地理和歷史著迷，想繼續旅行下去。

隨著她的教學生涯開始起飛，Hsu也開始起飛。每次教學休假期間，都會去旅行，尤其是暑假。每年她都計畫一次大旅行，後來去了澳洲、紐西蘭、歐洲、中美洲，當她教六、七年書時，已去過50個國家。

當她從其他旅行者那裡了解到有一個叫做「世紀俱樂部」的組織，由去過100個國家的人組成，這成為她的目標。對Hsu來說，她也從單純的遊客轉變為在世界各地做志工，與當地人在一起，真正體驗他們的文化，然後把這些經驗帶回教室。