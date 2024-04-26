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16選區選票重計 已進入最後階段

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
彭莊煒（左）X平台分享偶遇蘇世民基金會執行長。（記者徐蓓蓓／翻攝）
彭莊煒（左）X平台分享偶遇蘇世民基金會執行長。（記者徐蓓蓓／翻攝）

16選區國會議員選舉選票重計已經進入最後階段。但兩縣選務處都仍然處在確認爭議選票的過程中。

截止到24日晚間，之前處於平局的兩位候選人，羅達倫（Evan Low）和史密提恩(Joe Simitian)在聖馬刁縣的重新計票中仍獲得了相同的票數，但是還有16張有爭議的選票未有定論。

聖馬刁縣選務處表示，需要到美國郵政去確認這些選票的郵寄時間，來決定這些選票是否是在七天的寬限期內寄到的。聖目前還不清楚這16張選票是否會改變選舉結果，因為信封尚未開啟。

此外，雙方競選團隊的律師和觀察者還提出另有12張選票也應該計入，認為這些選票上的簽名是算數的。但聖馬刁縣官員表示，這些簽名和系統存檔不符，拒絕計入。

聖他克拉拉縣已經完成199個小選區中185個小選區的重計。選務處表示可以在下周初完成重計工作。截止到周二，羅達倫和史密提恩在聖他克拉拉縣的得票數也依然相當。

與三位候選人的緘默相比，申請重新計票的彭莊煒（Jonathan Padilla）在社媒平台X上卻一直相當活躍。21日他 分享寵物臘腸狗的圖片，意味深長的說「臘腸犬Freya要麼是在找狗狗迷因幣（memecoin)，要麼就是他克拉拉縣的選票。看看先找到哪個？」

23日他對聖荷西市長馬漢安保遇襲一事發言：「政治暴力是永遠不能接受的。非常難過看到這個。馬漢是我見過最好的人之一。謝天謝地安保控制住了局面。」

24日又分享了自己在紐約參加區塊鏈大會碰到蘇世民基金會執行長。彭莊煒曾經作為蘇世民學者於2017到2018年間在清華大學渡過一年，主攻商業和經濟。

美國郵政 聖荷西

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