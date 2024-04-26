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哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

布里德拚連任 華人商業區造勢

記者楊逸辰／舊金山報導
布里德走訪商家為競選連任造勢。（記者楊逸辰／攝影）
布里德走訪商家為競選連任造勢。（記者楊逸辰／攝影）

正在尋求下一個任期的舊金山市長布里德，25日在San Bruno大道走訪造勢。

San Bruno大道位於舊金山的右下角，這是華人商業店鋪眾多的地帶，不少華裔、越南裔、墨西哥裔的居民在此經營著自己的生意。

布里德剛從中國之旅回到舊金山。她表示，這次旅行讓她感受到隨著中國的影響力在提升，華人社區在舊金山的影響力也正在提升，其中存在著聯係。

布里德由一群支持她的舉牌華裔居民跟隨，挨家走訪店鋪瞭解在San Bruno大道上的小型企業的民情。其中不乏有人反映公共安全的擔憂，或提出有關如何招攬更多生意的政策建議。

布里德表示，在公共安全方面，她已經使舊金山警察成為灣區內薪酬最高的公務員，鼓勵更多人申請入職。她打算實現一個全部滿員的舊金山警局，繼續打擊犯罪的政策，令舊金山成為全國最安全的大型城市。

「如今我們通過了E提案，有更多的攝影機觀察著街道的安全。我認為這會是很大的幫助，」她說，「同時，我們還有不少社區大使和退休警員大使在幫助巡邏社區。」

她指的是自己增加的社區主導的警務資源和非警務安全措施計畫，主要用於反亞裔仇恨。

除此之外，有一些華人商家反映，舊金山交通局對人們的收費和拖車會給商家的生意帶來一定的麻煩。對此布里德回應，她認為和交通局合作過程中最大的挑戰，是如何更好地溝通交流。在這個城市化的地區，確實需要不少交通的建設和拓展。

但她表示，交通局不能不和商家們溝通。她強調，自己的目標是做任何能做的事情，來保證居民和交通局的溝通交流，「只有得到社區的反饋，交通局的工作才能做得更好。」

布里德的支持者。（記者楊逸辰／攝影）
布里德的支持者。（記者楊逸辰／攝影）
布里德走訪商家。（記者楊逸辰／攝影）
布里德走訪商家。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 華人 華裔

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