我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

湯曉慧 獲任金山民主黨中央委員會主席

記者李怡／舊金山報導
華裔湯曉慧出任舊金山市民主黨中央委員會主席。（本報檔案照）
華裔湯曉慧出任舊金山市民主黨中央委員會主席。（本報檔案照）

今年舊金山民主黨中央委員選舉中，溫和派陣營的多名候選人勝出。華裔湯曉慧（Nancy Tung）被任命為主席一職。

湯曉慧父母來自台灣。她稱自己是舊金山亞太裔居民和被邊緣化社區的維權者。湯曉慧曾擔任阿拉米達市檢察官，曾在2019年舊金山地長官的選舉中被視為打擊犯罪的強硬派候選人，支持聯邦政府打擊田德隆區的露天毒品交易。現任舊金山地檢長謝安宜辦公室的特別訴訟首席檢察官。

民主黨委員會是為候選人提供背書，向數十萬選民推薦包括教育委員、市長、市議員、警長、地檢長候選人的組織。

本次選舉，舊金山市民主黨中央委員會兩個區共選出24位新委員，進步派與溫和派都推出候選人參選。溫和派候選人多數當選，進步派只有華裔候選人現任第一區議員陳詩敏入選。

湯曉慧表示，舊金山市民主黨中央委員會將保持與城市和民眾的願景需求一致，推選一些可以切實為亞裔社區發聲，專注於城市服務的民選官員，而不是推舉玩弄政治遊戲，不顧民眾切身權益的人員當選。她要用自己多年服務華裔社區的經驗，確保推薦一些務實、對社區需求負責的候選人。

政治人士分析，如溫和派最終獲得舊金山市民主黨中央委員的控制權，這個組織在11月在應該支持誰競選市長的問題上，可能會出現大的分歧。

舊金山市民主黨中央委員會席位四年選一次。今年當選委員中，自稱代表勞工家庭的進步派聯合競選候選人，包括現任華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）、前日落區市參事馬兆明（Gordon Mar）、現任民主黨中央委員會委員陳慧君（Queena Chan）、市議員華頌 善辦公室華裔幕僚長朱凱勤（Natalie Gee），以及華裔李銘富（Jeremy Lee）、華裔前市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）、前市議員金貞妍（Jane Kim）、市議員助理謝令宜（Frances Hsieh）等。

第二區市議員司嘉怡（Catherine Stephanie）、第六區市議員麥德誠、湯曉慧均為溫和派的代表。

舊金山 民主黨 華裔

上一則

屋崙啟動小企業周 引人流促消費

下一則

見義勇為退劫匪 77歲婦競選屋崙市議員：盼減少犯罪

延伸閱讀

舊金山市議員陳詩敏表彰四華裔 不懼困難為社區服務

舊金山市議員陳詩敏表彰四華裔 不懼困難為社區服務
北港朝天宮訪美 舊金山媽祖廟恭迎

北港朝天宮訪美 舊金山媽祖廟恭迎
長榮Hello Kitty機要來舊金山了 聯手巨人隊推活動

長榮Hello Kitty機要來舊金山了 聯手巨人隊推活動
民主黨議員：若制裁TikTok 8000名美國勞工恐失業

民主黨議員：若制裁TikTok 8000名美國勞工恐失業
1864年最嚴墮胎禁令 亞利桑納州眾議會「翻案」廢除

1864年最嚴墮胎禁令 亞利桑納州眾議會「翻案」廢除

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜