湯曉慧 獲任金山民主黨中央委員會主席

華裔湯曉慧出任舊金山市民主黨中央委員會主席。（本報檔案照）

今年舊金山 市民主黨 中央委員選舉中，溫和派陣營的多名候選人勝出。華裔 湯曉慧（Nancy Tung）被任命為主席一職。

湯曉慧父母來自台灣。她稱自己是舊金山亞太裔居民和被邊緣化社區的維權者。湯曉慧曾擔任阿拉米達市檢察官，曾在2019年舊金山地長官的選舉中被視為打擊犯罪的強硬派候選人，支持聯邦政府打擊田德隆區的露天毒品交易。現任舊金山地檢長謝安宜辦公室的特別訴訟首席檢察官。

民主黨委員會是為候選人提供背書，向數十萬選民推薦包括教育委員、市長、市議員、警長、地檢長候選人的組織。

本次選舉，舊金山市民主黨中央委員會兩個區共選出24位新委員，進步派與溫和派都推出候選人參選。溫和派候選人多數當選，進步派只有華裔候選人現任第一區議員陳詩敏入選。

湯曉慧表示，舊金山市民主黨中央委員會將保持與城市和民眾的願景需求一致，推選一些可以切實為亞裔社區發聲，專注於城市服務的民選官員，而不是推舉玩弄政治遊戲，不顧民眾切身權益的人員當選。她要用自己多年服務華裔社區的經驗，確保推薦一些務實、對社區需求負責的候選人。

政治人士分析，如溫和派最終獲得舊金山市民主黨中央委員的控制權，這個組織在11月在應該支持誰競選市長的問題上，可能會出現大的分歧。

舊金山市民主黨中央委員會席位四年選一次。今年當選委員中，自稱代表勞工家庭的進步派聯合競選候選人，包括現任華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）、前日落區市參事馬兆明（Gordon Mar）、現任民主黨中央委員會委員陳慧君（Queena Chan）、市議員華頌 善辦公室華裔幕僚長朱凱勤（Natalie Gee），以及華裔李銘富（Jeremy Lee）、華裔前市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）、前市議員金貞妍（Jane Kim）、市議員助理謝令宜（Frances Hsieh）等。

第二區市議員司嘉怡（Catherine Stephanie）、第六區市議員麥德誠、湯曉慧均為溫和派的代表。