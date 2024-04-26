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PG&E利潤漲 執行長稱民眾帳單有望跌價

編譯林思牧╱綜合報導
PG&E公布第一季財報，利潤大漲兩位數字。執行長預測民眾的帳單將會開始看到跌價。 (取自PG&E官網)
PG&E公布第一季財報，利潤大漲兩位數字。執行長預測民眾的帳單將會開始看到跌價。 (取自PG&E官網)

今年1月，太平洋電力與瓦斯（PG&E）住宅用戶的帳單平均額是294.50元，比2023年1月多出22.3%。PG&E在25日公布第一季財報，利潤大漲兩位數字。PG&E執行長波普(Patti Poppe)指出，她預測民眾的帳單將會開始看到跌價。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，去年11月加州公共事業委員會CPUC(California Public Utilities Commission)批准給PG&E的13%漲價案，作為多種改進措施的經費，包括減輕造成野火的風險。不過單從今年1月的帳單平均數字來比較，從PG&E取得電力和瓦斯兩種能源的住宅用戶，多付的能源費超出了13%。

25日公布的季度財報中，PG&E從1月初到3月底的利潤達到7億3200萬元，比去年第一季的5億6900萬元多出28.6%。對PG&E股票持有人而言，這當然是大好的消息，但沒有持股的用戶心頭可能更加憤恨。執行長波普表示，她知道有許多顧客對收費增加很不滿。

4月22日是地球日(Earth Day)，波普在列治文市參加一項環保活動。信使報的記者向波普詢問能源費大漲的事，波普表示，她可以看到帳單跌價的前景。但她也表示，目前的陣痛期是必須的，但各種改進措施會讓消費者和社區，在能源使用上變成史無前例的安全。

隨後PG&E發言人范瑞能(Ari Vanrenen)用電子郵件回覆信使報，表示價格應該在2025年會下跌一些，2026年再下跌一些。長期來看，政府致力把經濟系統減碳的措施，會讓用電更普及，使各個住宅的能源費率會更趨下跌。

PG&E今年第一季的利潤雖然大增，但營業額其實比去年第一季減少。電力營業額為40億5000萬元，比去年同期少1.6%。天然氣(瓦斯)營業額為58億6000萬元，比去年同期少13.4%。

不過今年餘下的三分之二時段，價格要下跌並不樂觀，甚至可能還會再漲。譬如PG&E準備向政府呈遞一項十年計畫，把輸電線埋到地底下，這是計費錢又耗時的工作。

PG&E認為，許多矽谷與灣區的科技大廠，未來幾年在用電方面的需求會大增，量大可以使單位能源的價格減低。這些企業包括亞馬遜AWS (Amazon Web Services) 、微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、Google、Equinix、思科（Cisco）、西部數碼(Western Digital Semiconductors）、特斯拉（Tesla）。

PG&E預期在電力需求的增長方面還有許多擴充的機會，促成營業額增加，股票持有人當然希望業務增加，對小市民而言這也會讓價格下跌。波普在向華爾街宣告財報的電話上指出，擴充的領域不只是電動車和數據中心(data centers)的用電。整體經濟在減碳過程中，會逐步讓潔淨電力成為未來主要的能源。

利潤 減碳 加州

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