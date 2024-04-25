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金山商會開設新共享辦公室咖啡店 背後贊助團體大有來頭

編譯組／綜合報導
舊金山商會參與開設了位於Montgomery街220號的一家3500平方呎的店面。（取自臉書）
舊金山商會參與開設了位於Montgomery街220號的一家3500平方呎的店面。（取自臉書）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山商會（San Francisco Chamber of Commerce）言行一致。在成功倡導市政府放寬分區，允許市中心底層空間用於辦公用途兩年後，商會參與開設了位於Montgomery街220號的一家3500平方呎的店面。

新空間將包括一家Red Bay咖啡店、聯合辦公空間以及「Yes SF」的總部，「Yes SF」是一個旨在振興市中心的商業聯盟，同時也致力於「讓城市更具包容性、安全性、彈性和可持續性」。

該空間由總部就在咖啡店上方的Gensler設計，除商會外，Yes SF還由Salesforce、花旗（Citi）、德勤（Deloitte）、世界經濟論壇（World Economic Forum）和其他公司共同組建。

Gensler總經理鄧拉普（Scott Dunlap）是商會董事會成員，他說，該空間之前被義大利咖啡連鎖店Illy占用，該店已於一年前關閉。

這棟由Swig公司擁有的建築，是市長布里德（London Breed）於去年6月通過的市中心復甦立法的第一個受益者。該立法規定，在市中心街區開設底層辦公空間不再需要「有條件使用授權」（CU）。申請並獲得該項CU通常需要六個月到一年的時間。

這項由議長佩斯金（Aaron Peskin）共同發起的立法，免除了辦公室改住房的監管障礙，並擴大了生命科學、輕工製造、食品飲料加工和配方零售的允許區域；它還允許在聯合廣場（Union Square）地區的高層使用多種用途，而該地區以前只允許大型單一租戶零售租戶使用。

布里德說，她 「很高興看到商會已經將這些改革付諸實踐，希望接下來會有更多的改革為市中心帶來更多活力」，表示「市中心的未來將不會再像疫情之前那樣了」。

鄧拉普說，Red Bay咖啡店將能夠重新利用Illy公司的大部分建築，而玻璃牆將把咖啡店與聯合辦公區和 Yes SF 空間隔開；所有路過的人都能看到 Yes SF的圖標：國際橙色，就像金門大橋一樣。

「從街上走過，即使你不進去喝咖啡，也能看到舊金山的振興正在發生，」他說。

商會主席兼首席執行長方達雷（Rodney Fong）說，團隊接管店面的想法疫情之前就有，但目前舊金山正努力將購物者、員工和遊客帶回市中心，這個想法就變得更加迫切。他認為，該店面「為我們想像中的未來市中心樹立了一個試點榜樣。」

鄧拉普補充說：「如果我們能利用以前的用途，並加以調整和創新，這將推動經濟復甦。我們正在微觀範圍內開展這項工作，想像一下，如果在全市範圍內成倍增加，這正是城市目前所需要的思維方式。」

咖啡 舊金山 疫情

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